CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El Banco de la Nación Argentina (BNA) puso en marcha la segunda etapa del Programa Mi Moto, que incorpora un nuevo cupo para solicitar el crédito para la adquisición de motos de fabricación nacional, en 48 cuotas y a tasa bonificada.

En ese marco, hay una modificación en las condiciones de la gestión de la línea y es que una vez pre aprobado el crédito, el cliente dispondrá de 7 días corridos para reservar la moto en la Tienda BNA con el fin de optimizar los tiempos de la operatoria, precisó la entidad oficial en un comunicado.

Hasta el momento están incluidos 44 modelos de motos nacionales que pueden comprarse en hasta 48 cuotas con una tasa fija subsidiada del 28,5% para clientes sueldo BNA y para no clientes a 37,5%, a través de un marketplace creado para tal fin.

Las 16 marcas que participan del plan son: Beta, TVS, Corven, Bajaj, Brava, Keller, Gilera, Honda, Mondial, Kymco, Motomel, Keeway, Benelli, Guerrero, Okinoi y Zanella. Corven participa con los siguientes modelos: Energy Full, cuyo valor es de $84.990; Mirage base a $75.990; Triaz 150 Rs a $150.990 y Expert 150 DOT a $156.990.

En tanto Bajaj ofrece el modelo V15 a $199.990. Y Zanella Hermanos participa con los modelos ZB 110 RT a $92.990; RX 27 150 F a $125.990; Sapucai 150 a $111.990; Ceccato 60 Collezione a $164.990; Exclusive 150 a $193.990; Styler 150 RS a 161.990 y Patagonian Eagle 150 ST a $136.990.

Esta línea de financiamiento para motos es un proyecto conjunto entre el BNA y el Ministerio de Desarrollo Productivo, que aportó una bonificación de 10 puntos porcentuales anuales de la tasa de interés vigente. Todas las marcas y modelos de motocicletas disponibles para el programa se pueden consultar en el sitio https://tiendabna.com.ar/mi-moto

En la primera etapa del plan, más de 200 concesionarias de motos de todo el país ofrecieron casi 7.500 motos de 34 modelos de fabricación nacional, como la Honda CG150 Titán, a $199.900; la Zanella ZB110, a $78.990; la Gilera VC150, a 98 mil pesos; o la Corven Hunter RT, a 100 mil pesos.

El monto máximo a financiar por usuario es hasta $200.000, a un plazo único de 48 meses, sistema de amortización francés, y alcanza a todos los usuarios, clientes o no clientes de la entidad. Ese importe no incluye los costos y gastos adicionales accesorios a la operatoria (Patentamiento, Fletes, Sellados, etc.).

Como en la primera edición, la gestión de la línea se inicia a través la web del Banco Nación, dónde el cliente será precalificado, luego podrá reservar la moto mediante el link informado en el correo electrónico, lo cual permitirá el acceso a Tienda BNA.

Tras la reserva deberá formalizar la solicitud del préstamo de forma presencial en la Sucursal (solo concurren aquellos que cuentan con el crédito pre aprobado). Finalmente la comercialización de las unidades se realizará a través de la red de concesionarios adheridos al programa a través de la Tienda BNA.

Respecto a la tasa de interés, para quienes cobren sus haberes a través del BNA, será de 28,5% en tanto que para el resto de los usuarios será de 37,5%. Una moto de $150.000 pagaría una inicial de $6.019,30 en el caso de un cliente que perciba sus haberes en el BNA y para el resto de los clientes la cuota inicial asciende a $7.059,21.

“A 72 horas de su implementación, el Programa Mi Moto ya había sido un éxito, con 5500 créditos preaprobados y 1600 reservas. Sabemos que este tipo de herramientas de financiación son muy importantes para que cada vez más usuarios puedan acceder a nuestros vehículos a cuotas accesibles”, dijo Lino Stefanuto, presidente de Cámara de Fabricantes de Motovehículos (Cafam).

Para el directivo, “esta situación sumada al incremento de demanda y patentamientos, que se viene dando en los últimos meses, permite esperar que impacte y colabore en la reactivación de la industria nacional, que tan golpeada venía los últimos dos años”.