La UOCRA también adhiere al paro en Comodoro y yacimientos

Los trabajadores de la construcción también se encuentran de paro, ante la convocatoria formulada por la conducción de la UOCRA a la medida de fuerza que se lleva a cabo este jueves 9 de mayo a nivel nacional, ya que ha sido uno de los sectores más golpeados por la paralización de la obra pública dispuesta a nivel nacional.

“Nosotros adherimos al paro, sin movilización y uno de los puntos principales son la ley base y la reforma laboral contra los trabajadores”, detalló Raúl Silva, titular del gremio en Comodoro Rivadavia. Y también aclaró que "estamos pidiendo que el gobierno nacional se siente con la CGT para llegar a un entendimiento y debatir lo que compete a las reformas y a los obreros".

El dirigente aclaró además que la paralización de actividades involucra a las obras civiles, en ciudad, como también las tareas en yacimientos petroleros.

La UOCRA en estado de alerta y movilización por 55 nuevos despidos en Comodoro

ACUERDO CON YPF: NO HABRÁ TELEGRAMAS DE DESPIDOS

En otro orden, Silva confirmó que tras la reunión con YPF el lunes último, la operadora se comprometió a que no habrá despidos para trabajadores de la construcción en yacimientos, tal como había empezado a ocurrir el viernes último, cuando se había anunciado el cese de 55 trabajadores de contratistas.

"Fue una reunión positiva y no van a haber telegramas de despidos -reseñó-, llegamos a un acuerdo con YPF y los trabajadores de todas las contratistas van a tener continuidad, hasta que se definaqué operadora se va a hacer cargo de las áreas de las que ellos se van a deshacer; y ahí veremos cómo hacemos el traspaso de gente".

Sin colectivos por el paro de la CGT: Cuánto sale moverse en radiotaxi por Comodoro

Silva precisó además que en este caso no habrá 'stand by', es decir que "los trabajadores no sólo van a cobrar el sueldo con normalidad, sino que van a estar trabajando, porque hay obras para hacer en los yacimientos. La gente no va a estar en la casa, sino trabajando", precisó.

Se espera que el proceso de traspaso de áreas termine de definirse para los meses de agosto o septiembre, cuando habrá un panorama más claro sobre qué empresas se harán cargo de las áreas que apunta a dejar la petrolera de bandera, es decir Campamento Central-Cañadón Perdido, Escalante-Trébol y Restinga Alí, que será revertida al Estado provincial para que se haga cargo la empresa Petrominera.