BUENOS AIRES - El acumulado de casos de transmisión comunitaria alcanzó en el reporte oficial de la noche de ayer la cifra de 13.602 casos, 262 más que los acumulados por contacto estrecho con una persona infectada y por conglomerado que fue de 13.340; en tanto todavía hay 6.187 casos en investigación.



El porcentaje se sostuvo en el reporte matutino de este miércoles: "Del total de casos, 3% habían tenido antecedente de viaje; el 39,1% fue por contacto estrecho y el 39,8% por transmisión comunitaria", informó hoy la secretaria de Acceso a la Salud de Nación, Carla Vizzotti.



La funcionaria detalló que este tipo de contagio se da en la Ciudad de Buenos Aires y los partidos que conforman el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA); en la provincia de Chaco sucede en Resistencia, Barranqueras, Fontana, Puerto Vilelas; en Córdoba en la capital; en Río Negro en Bariloche, Cipoletti y se agregó General Roca y en Chubut en la ciudad de Trelew.



"Es muy importante bajar la transmisión comunitaria. La única forma que se logra esto es identificando a todos los contactos de 48 horas previas de un caso positivo, registrándolos y poniéndolos en aislamiento y seguir así hasta llegar a la mayor cantidad de personas posibles que sepamos que fueron la causa de contagio", dijo hoy a Télam el infectólogo Omar Sued, que integra el Comité de Expertos que asesora al ministerio de Salud de la Nación.



Sued aseguró que "hasta lo que sabemos hoy, el virus tiene una fase de transmisión corta, de una semana a 10 días desde que se empieza con síntomas, entonces si hay muchos casos de transmisión comunitaria lo más lógico sería cerrar esa área geográfica".



El infectólogo describió que "esto se hizo, por ejemplo, en Jujuy, que tuvo dos casos de transmisión comunitaria y entonces volvió a fase 1; o en Resistencia, Chaco" e indicó que "en los casos donde la transmisión comunitaria es muy alta, quizás se podría poner medidas restrictivas durante una semana para hacer que toda la gente infectada se cure y los siguientes casos que aparezcan estén ligados a casos positivos que es más fácil de detectar y aislar".



Por su parte, el investigador de Conicet Jorge Aliaga, sostuvo que "la transmisión comunitaria es un indicador de que el virus está circulando, pero no hay que asociar eso con que no se puede frenar".



En el mismo sentido que Sued, Aliaga señaló que "si una persona da positivo en la prueba, puede no saberse de quién se contagio, pero sí se puede hacer un rastreo de con quién estuvo para identificar y aislar a los contacto que es lo relevante para frenar la epidemia".



En este aspecto, la Directora Nacional de Epidemiología e Información Estratégica, Analía Rearte, recordó esta mañana en el reporte del Ministerio que "es muy importante que las personas que dan positivo colaboren en el cuestionario de con quiénes estuvieron en las últimas horas" para poder llevar adelante este rastreo de contactos.



Rearte indicó que "toda persona que estuvo con alguien que dio positivo en la prueba por más de 15 minutos y a menos de dos metros" se considera contacto estrecho y debe estar en cuarentena durante 14 días para descartar que no se haya infectado.