COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Dos ciudades de Chubut se declararon con transmisión comunitaria del virus: Trelew y Puerto Madryn. La decisión del Ministerio de Salud de Chubut apunta a que en ambas localidades se registran casos en que los pacientes no tienen nexo epidemiológico. Es decir, se desconoce el origen del contagio.

A comienzos de junio, desde el Ministerio de Salud de la Nación se informó que se incorporó a Trelew como única ciudad de Chubut con “transmisión comunitaria”, de coronavirus; luego de que se detectaran seis casos positivos en menos de una semana. El disparador fue un taxista contagiado, cuyo hermano se convirtió en la primera víctima faltan en la provincia.

“El caso testigo no se conoce. Ayer tuvimos una reunión con Nación donde se decidió declarar la transmisión comunitaria”, indicó por ese entonces el ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich.

Respecto de esta declaración de una localidad como lugar de transmisión comunitaria del virus, el ministro aclaró que esa decisión depende de muchos factores: “uno de ellos es no encontrar nexo epidemiológico entre los casos que van a apareciendo, algo que pasó en los últimos tres casos (en Trelew)”, manifestó en una de las conferencias de prensa.

A partir de la circulación comunitaria, Trelew impuso un nuevo régimen de control y restricciones: “habrá limitaciones de ingreso y egreso, medidas internas”, dijo el ministro, y advirtió: “Tenemos que aprender a convivir con este virus, el virus está en nuestra provincia, ninguna ciudad es inmune”.

Y agregó que se debe seguir manteniendo el aislamiento social, no salir a la calle si no es necesario, lavarse frecuentemente las manos y usar alcohol en gel y tapabocas. “No nos tenemos que relajar, las tenemos que respetar más que el primer día porque sabemos que al menos en una ciudad está circulando”, dijo.