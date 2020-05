CHUBUT (ADNSUR) - La temporada otoño-invierno en Chubut "ya está perdida" a raíz de la pandemia de coronavirus y la considerada alta, que va de octubre a noviembre, "prácticamente también", dijo el presidente de la Cámara de Turismo, Miguel Ramos Y remarcó que esto se debe a que "la actividad está frenada".



El sector turístico de Chubut emplea en forma directa a 6.000 personas que trabajan en unas 1.500 empresas prestadoras de distintos servicios.



Ramos aseguró que tras la crisis provocada en el sector por el coronavirus "muchos de estos prestadores van a desaparecer, porque están ahogados por las deudas" y porque "cuando vuelva la actividad la cantidad de turistas será reducida y poco rentable".



El presidente de la CAT chubutense afirmó que esa crisis "será más dura en Península Valdés, donde hay alrededor de 1.600 empleados con 500 prestadores, en su mayoría locales, que trabajan muy fuerte entre agosto y noviembre".



"La crisis todavía no mostró toda su magnitud en la provincia porque ahora es temporada baja, pero como no existen reservas por el coronavirus, en los meses de mayor actividad los prestadores turísticos la van a sentir con fuerza", agregó.



El dirigente destacó que a pesar de la crisis "los salarios de marzo se pagaron completos", aunque aclaró que "tenemos dificultades para abonar los salarios de abril".



"Tenemos la ayuda del gobierno nacional para pagar el 50% de los salarios, otras ayudas de la AFIP y la Anses y un acuerdo por suspensión temporaria de personal, y con estas herramientas muchos prestadores pueden seguir adelante, aunque no por mucho tiempo más", añadió.



Por último, Ramos remarcó que "el sector turístico será de los últimos en recuperarse, porque necesita que vuelen los aviones, que circulen los autos por las rutas y que abran los hoteles y los restaurantes, y eso se dará en forma muy lenta".