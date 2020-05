MÉXICO - La Asociación de Hoteles de Cancún , Puerto Morelos e Isla Mujeres (AHCP) lanzó una campaña digital que entrará en vigencia el 1° de junio e incluirá 2×1 en paquetes turísticos con el objetivo de reactivar un sector golpeado por las medidas de aislamiento que provocó la expansión del coronavirus en el mundo.

La iniciativa, cuya eslogan es "Come 2 Cancún", no contempla la posibilidad de bajar tarifas, sino de premiar al turista que visite los destinos que forman parte del proyecto. "Se aplica el 2×1, es decir, que paguen dos noches de hotel y reciban cuatro , para de esta forma no abaratar el destino", ejemplificaron desde la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV).

Asimismo, habrá concursos en las redes sociales donde los ganadores recibirán cortesías para visitar el destino, al igual que las agencias y con el fin de posicionar el Caribe mexicano en campañas de promoción digital.

Carlos Gosselin Maurel, empresario hotelero y miembro de AHCP aseguró a la web Sipse que ya son "más de 150 representantes que avalan esta campaña digital". En consecuencia, se creó contenido tanto en español, como en inglés, en el que se invita a visitar Cancún.

Asimismo, la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya impulsó jornadas de capacitación para los hoteleros con el objetivo de reforzar las medidas de seguridad e higiene y generar confianza en viajeros visitar la zona al término de la pandemia del coronavirus que ha bloqueado los viajes al Caribe y al aeropuerto de Cancún.

El objetivo es que la campaña esté lista antes del 15 de mayo, para la apertura del destino a partir del 1 de junio.