Por el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, de 28 años, hay varios detenidos, entre ellos su marido y sus suegros, sospechosos de haberla asesinado y luego hacer desaparecer su cuerpo.

Quien decidió romper el silencio desde la cárcel fue Marcela Acuña, reconocida dirigente social de Chaco, quien acusó directamente a su hijo del crimen a través de una larga carta escrita por ella.

La mujer manifestó en el extenso escrito que tanto ella como su marido, Emerenciano Sena (58), tienen una "condena social por ser piqueteros, por razones políticas, por haber levantado la bandera cubana con la Argentina".

"Presos con Emerenciano siendo inocentes; con una causa armada desde el partido judicial y radicales. No hay que confundir, una cosa es el hecho del femicidio de Cecilia, repudiable desde todo punto de vista, y otra cosa es el querer inculparnos desde una fiscalía que, sin pruebas, nos tiene no solo encerrados, paseándonos como trofeos con esposas como delincuentes, sino que nos mete en una causa con una carátula que no se sostiene hacia nosotros con pruebas, solo con supuestos", dispara la dirigente.

Y en un momento, manifestó apuntando directamente hacia su hijo "¿Por qué, si fue César responsable, nos incriminan a nosotros?".

Acuña explicó que la acusación contra ella y su marido es directamente para atacar a Jorge Capitanich. "Encontraron el punto exacto para atacarnos en serie a Emerenciano, a lo que él significa, y a Capitanich, en un escenario electoral, donde lo que tienen son los grandes medios a su favor, y una justicia de calzoncillos flojos que, indudablemente, influenciados por los grupos económicos que manejan los grandes medios, no dudó en encerrarnos y prenderse a los desmanes del falso periodismo, sumado a las redes ilícitas de difamación, los cuales son muchos", acusa.

La fiscalía sostiene en el marco de la investigación de la causa los padres de César fueron coautores de la muerte de Cecilia, que los tres Sena armaron el plan para "sacársela del medio". Y que justamente Acuña sería la autora intelectual del crimen.