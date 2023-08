Este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció una alerta roja por fuertes vientos en Comodoro.

De esta manera, la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) emitió una serie de recomendaciones a tener en cuenta "evitar daños y accidentes".

RECOMENDACIONES ANTE FUERTES VIENTOS

No se acerque o toque cables caídos o cajas de energía, ya sea domiciliarias o en vía pública. Dar aviso de inmediato a través del asistente virtual LARA (WhatsApp) al 2975260760 y aguardar el arribo del personal de la SCPL.

No acercarse a postes caídos, pueden estar energizados. Si detecta postes de la empresa "Telefónica" (de madera color verdoso), comunicarse con Defensa Civil al 103.

No permita que nadie se suba a los postes que sostienen la red eléctrica en caso de anomalía. Sólo realice el reclamo al asistente virtual LARA si observa tal situación.

No utilice escaleras, varillas metálicas, antenas u otros elementos de riesgo en la cercanía de conductores eléctricos aéreos para arreglar algún problema ocasionado por el viento.

Asegure techos y chapas antes de que inicie el temporal de viento para evitar accidentes. Si por causa del viento debe acceder al techo de su propiedad a reparar alguna anomalía, asegúrese de no estar en contacto con alguna línea eléctrica cercana.

Si árboles, carteles u otros objetos de la vía pública han provocado caída de líneas, sólo realice el reclamo a LARA.

Evite salir de su hogar, salvo casos de urgencia .

De ser posible, resguarde los vehículos. No dejarlos estacionados en la calle ante la eventual caída de elementos en la vía pública que puedan dañarlos. Evite conducir durante el temporal.

CUÁNDO HACER UN RECLAMO DE LUZ

Por otra parte, explicaron que ante emergencias climáticas que genere cortes generales de energía, los socios no deben realizar el reclamo “hasta que se restablezca el servicio y corroboren que no tienen suministro en su domicilio particular”.

De esta forma, si regresa el servicio a la zona y en la vivienda no haya suministro, en esa ocasión, sí deberán realizar el reclamo a través del asistente virtual LARA, vía WhatsApp al 2975260760.