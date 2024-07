La reactivación de obras en Comodoro: proyectos y proyecciones para el segundo semestre del 2024

La gestión del intendente Othar Macharashvili, a través de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, avanza desde el primer semestre con obras en los barrios de zona norte y sur de la ciudad, para llegar con respuestas que aporten al mejoramiento de la calidad de vida.

En ese sentido, el titular de Infraestructura, Luis Romero, detalló que “las obras se ejecutan en forma moderada, pero constante, a fin de dar respuestas a las necesidades del vecino”. Mientras que enumeró que entre los trabajos que se encuentran en ejecución con presupuesto netamente municipal, existen obras de infraestructura y ampliaciones de redes de servicios, cordones cunetas y asfalto que alcanzan a los barrios Standart Norte, General Saavedra, Acceso Norte, General Mosconi, Padre Corti, Gesta de Malvinas, Manantial Rosales, Presidente Ortiz, Don Bosco, Rodríguez Peña, Ceferino, Médanos, Las Orquídeas, Los Bretes, San Cayetano, Sarmiento, Laprida, Newbery, Stella Maris y Pueyrredón.

“Entre diciembre de 2023 y julio de este año -informó Romero- se finalizaron obras de ampliación de redes de gas, cloacales, agua, construcción de cordones cuneta y pavimento. Además, se concretaron la construcción de un muro de contención en Avenida Kennedy N° 1488, la intervención en la Plaza Pioneros del barrio Rodríguez Peña y en la Plaza Integradora del barrio Médanos”.

En relación a las obras realizadas y en ejecución, el secretario de Infraestructura afirmó que “desde que asumió Othar, la directiva fue continuar con la ejecución de las obras que venían concretándose, se han licitado otras que se encuentran en plena ejecución y algunas fueron terminadas en esta gestión, por ejemplo, una cloaca del barrio Las Orquídeas. Es decir que -reiteró- la reactivación está presente desde el inicio de la gestión”.

No obstante, evaluó que la ejecución de obras de forma moderada “se debe tanto a un esquema del gobierno Nacional que ha desfinanciado los proyectos que tenían esas fuentes de financiamiento, como del gobierno Provincial, que optó por ponerse un poco en esa sintonía. Es por ello –continuó- que el Municipio está reestructurando una Ordenanza y reglamentándola para dar un instrumento a las empresas para que puedan ejecutar en el contexto de una economía muy compleja. Lo que no implica –advirtió- que la obra pública esté parada. Hay en marcha 16 obras en ejecución, un número más que importante frente al esquema Nacional, que nos obliga a acomodar la estructura municipal para dar una respuesta sensata, de cara al vecino y no dando falsas promesas”.

Obras que se extienden para la segunda mitad del año

En tanto para el segundo semestre del 2024, tal como se anunció y por mandato del intendente, que prioriza que los vecinos cuenten con los servicios básicos, el plan de intervención urbano, se centrará en obras de infraestructura como el gas, agua, electricidad, ordenamiento y seguridad de la trama vial, cordones cunetas y pavimento.

En dicha línea, se encuentran en carpeta 10 nuevos pliegos licitatorios de obras de gas, obras prioritarias y necesarias para los vecinos. “Es un presupuesto importante, que no lo van a ver en este invierno porque el proceso administrativo de licitar, adjudicar y ejecutar lleva su tiempo”, señaló Romero quien aseguró que “la obra va a ser para el invierno que viene. Es una concreción y una realidad que está plasmada en hechos administrativos y en financiamiento como parte de las políticas que lleva adelante esta gestión”.

Asimismo, es importante mencionar que paralelamente se continúa en comunicación con las autoridades de Camuzzi, para que la empresa asuma el compromiso de dar respuesta al pedido de redes de gas en distintos barrios, lo que implica alrededor de un 20 por ciento de la ciudad.

Finalmente, entre las obras que siguen en continuidad se pueden mencionar: la ampliación de la Escuela Municipal y la culminación de un edificio municipal en el sector del Gimnasio N° 2. En alusión al último, Romero indicó que, según lo relevado en el principio de la gestión en lo relativo al alto número de edificios alquilados, se decidió darle prioridad a esa construcción para tener un punto de atención al vecino de la zona sur, siempre teniendo en como eje la descentralización e ir bajando los costos en inmuebles. “Es una obra que va orillando el 60 por ciento de ejecución y con muy buena progresión, como ocurre con la bicisenda en el Stella Maris”, detalló.