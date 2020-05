ESQUEL (ADNSUR) - Según confirmó el jefe de la Unidad Regional de Esquel, Víctor Acosta, denunciarán a grupos antimineros por no respetar el aislamiento obligatorio en esa ciudad. Cuando se concrete la denuncia se iniciará una causa en el Juzgado Federal de Esquel.

“AHORA Víctor Acosta Jefe de la Unidad Regional sobre la Marcha del NO a la mina en Esquel que rompio con la Pandemia “ayer se identificaron personas y esas actas se elevan a la justicia federal, se quebrantaron todas las normas"”— fm del lago on Twitter Link fm del lago on Twitter

"Ayer se identificaron personas y esas actas se elevan a la justicia federal; se quebrantaron todas las normas", cuestionó en diálogo con FM del Lago el jefe de la Unidad Regional en relación con la falta de cumplimiento de los protocolos de salud en el marco de la pandemia del coronavirus.

Tal como ya informó ADNSUR, las últimas marchas registradas en Chubut dispararon denuncias y potenciales causas en la Justicia debido al incumplimiento de las normas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria.

Este lunes, en la ciudad cordillerana, un numeroso grupo de vecinos salió a las calles y habrían incumplido el distanciamiento preventivo para prevenir la propagación del coronavirus.

Si bien la marcha convocada en Esquel instaba a ser "autocuidada, con tapabocas y distancia”, se repitió este lunes por la tarde el incumplimiento a una de las medidas de la cuarentena administrada adoptada por el Gobierno nacional y provincial.

COMUNICADO DE LA RED DE ACADÉMICOS POR LA MINERÍA SUSTENTABLE

SITUACIÓN QUE SE REPITE EN CHUBUT



La misma polémica se disparó en Río Mayo, cuando el pasado viernes vecinos de la localidad rompieron la cuarentena para participar de distintas entrevistas con el canal de noticias TN de Buenos Aires y previamente, a mediados de abril, algo similar ocurrió en Río Senguer, donde un grupo de personas se juntó y echó al empresario Cristóbal López del lugar. Esa situación también derivó en una denuncia de la policía de esta localidad por no respetar ni el aislamiento ni el distanciamiento social entre vecinos.