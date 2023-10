El pasado martes por la noche se registró una sorpresiva marejada en Playa Unión, Chubut. Horas después, denunciaron que se robaron 50 metros de cable de alumbrado público en la zona.

El material de cobre había quedado descubierto tras el impacto de las olas que alcanzaron los 5,20 metros. En tanto, vecinos de la zona, dieron aviso a la Cooperativa tras observar chispazos.

El hecho sucedió en plena costanera y desde el Servicio Eléctrico indicaron que los delincuentes se tomaron el tiempo necesario para poder llevarse el material. Incluso, utilizaron herramientas cortantes.

La impactante revelación de Beto Casella sobre Jessica Cirio: "Ya están buscando coconductora"

“Anoche hubo una marejada, hoy a la mañana fuimos hasta el lugar porque necesitábamos hacer el retiro de las columnas que estaban en riesgo de caída y nos encontramos con que habían cortado y sustraído aproximadamente 50 metros de cable del alumbrado público que energiza esas columnas”, expresó el jefe del Servicio Eléctrico, Ing. Gustavo González.

“Tuvimos que retirarlas por seguridad y, como lógicamente no contamos con el conductor subterráneo, tampoco lo podemos poner en el lugar debido a que el mar sigue socavando esa zona. El alumbrado público de esa zona queda sin energía. Igualmente estaremos colocando un tablero de alumbrado público, haciendo un cruce de calle, e iluminando el sector desde la subestación de la escollera”, agregó.

Tras el escándalo de Martín Insaurralde, la denuncia que sorprende a Jessica Cirio: ¿Qué pasó?

“Se retiraron tres columnas de 11 metros que tienen el equipo de iluminación que no han sufrido daños, simplemente se ha socavado el molde de hormigón y hay que extraerlas. Fue un retiro de prevención. Igualmente, hoy a la tarde ya vamos a dejar energizado esa zona. Lógicamente, las columnas no están así que va a haber un sector que va a quedar sin iluminación, alrededor de 70 metros. En total son cuatro columnas que no van a estar, tres que sacamos ahora y una que se había caído en la marejada anterior”, precisó el jefe del Servicio Eléctrico.

Denuncian maltrato a una tropilla en Rada Tilly: desaparecieron dos potrillos y otro terminó herido

Además, se refirió al robo de los cables y aseguró que “si bien estaba enterrado a unos 60, 70 centímetros, con la marejada quedó al descubierto. El mar descubrió más de un metro debajo de la bicisenda. Yo hice la denuncia hoy a la mañana y no habían tenido ninguna declaración de ningún vecino, iban a evaluar las cámaras”.