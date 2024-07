La mamá de Sofía Herrera habló sobre la búsqueda de Loan en Comodoro: "Hay que tomarlo con pinzas”

Desde este martes comenzó un operativo en Comodoro Rivadavia, tras la denuncia de un suboficial del Ejército que aseguró haber visto a Loan Peña, acompañado de un hombre en la ciudad. De esta forma, se inició un amplio operativo de búsqueda llevada adelante por la Policía Federal Argentina, que continúan con controles en Ruta 3, Ruta 26, Ruta 3 y 39, además de la zona de Ramón Santos, en el puesto que se encuentra en el límite entre Chubut y Santa Cruz.

En este contexto, Elena Delgado, la mamá de Sofía Herrera -quién desapareció hace 15 años- dialogó en vivo con ADNSUR y SETA TV, sobre el caso Loan Peña.

“La verdad que con mucha angustia, justamente 40 días ya sin el nene. Esperamos como todo el país que aparezca”, explicó.

Una famosa vidente reveló lo que le hicieron a Loan y lanzó un fuerte detalle: "Todo me indica que..."

“Casos como estos de gente te dice que ‘lo ví, te lo puedo asegurar’, hay que tomarlo con pinzas”, agregó.

“Hoy con 15 años buscando a mi hija, ya se cómo esperar, porque la verdad que los primeros días la veían acá, la veían en todas las provincias de Argentina, estaba la gente convencida. Muchas veces me dijeron ‘si ella me dijo que era Sofía’, pero después cuando se trabaja lamentablemente no era mi hija”. “Ojalá en este caso sea Loan”.

Búsqueda de Loan: se levantó el control en el acceso a Rada Tilly, pero continúan en Comodoro y Ramón Santos

Por otra parte, Delgado habló con María Noguera, mamá de Loan. "Le decía que tiene que seguir con fuerza, buscando a Loan. Tiene que ser fuerte para llevar la causa adelante ,con los hijos que la acompañan un montón" "Que se ponga firme, que sea fuerte, que no se tiene que caer".

Asimismo, sostuvo que ella está "muy triste, extrañando y esperando a su hijo. Nosotros estamos acá para acompañarlos. Estamos con la red solidaria que hace mucha movida, difusión".

Con respecto a su hija Sofía, Elena Delgado sostuvo que continúan con búsqueda y no pierden las esperanzas. “En algún momento alguien día que mirá yo creo que es Sofi, se trabaje, se llegué ahí y sea mi hija. Lo mismo con Loan”.

Revelaron los resultados de la autopsia del abogado de la mamá de Loan: ¿de qué murió?

Luego, señaló que “como no hay absolutamente nada, todas las hipótesis son posibles. También es posible que esté en Comodoro”.