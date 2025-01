Una Sonrisa en tu Cabeza se dedica en Comodoro Rivadavia a la fabricación de pelucas oncológicas para pacientes que están atravesando tratamientos contra el cáncer. Desde sus inicios, este proyecto ha tenido que adaptarse y moverse por distintos lugares, debido a la falta de un espacio propio.

En la actualidad, la situación se ha vuelto un tanto más compleja, especialmente tras la finalización del último convenio con la Cruz Roja. Actualmente, se encuentran sin un lugar fijo y ya han recibido 16 solicitudes de pelucas, lo que hace que la necesidad de un espacio adecuado sea aún más urgente.

María Teresa Traba, representante del grupo, relató a ADNSUR que “hace 22 días que ya pasó, arrancamos el año y no pudimos iniciar nuestra labor por no tener el espacio”. Y es que, si bien hubo un compromiso de palabra a partir de gestiones del concejal Ariel Montenegro, por cuestiones administrativas aún siguen sin un lugar.

“La verdad es que nosotros todavía no sabemos ni qué dirección es y no tenemos ninguna otra cosa, solo esas palabras que están haciendo el convenio, pero hace más de 10 días que lo están haciendo y todavía nada. Mientras tanto, a nosotros las pacientes nos siguen llamando y nos siguen pidiendo pelucas”, agregó.

"Nosotros hicimos un posteo con algunos mensajes que recibimos a diario y ya tenemos más de 16 pelucas pedidas”, lamentó.

Y en este marco, María Teresa reflexionó que “los tiempos de las pacientes nunca son los tiempos ni de las obras sociales, ni de los políticos ni del municipio, o sea, la paciente arranca el tratamiento y le dice la oncóloga que en 20 días va a quedar pelada y necesita la peluca”.

“Me dicen, el lunes tengo que empezar a trabajar y no quiero estar pelada y hay una chica que necesita hacerse el carnet de conducir pero está pelada y quiere sacarse la foto con una peluca para después poder seguir manteniendo ese carnet”, indicó sobre algunos de los pedidos recientes.

“No tenemos respuesta para darles y la parte emocional de la paciente es muy importante en el tratamiento porque la paciente no sale de la casa si no tiene la peluca y no les podemos seguir diciendo hace 20 días que nos están esperando”, lamentó.

CADA VEZ PACIENTES MÁS JÓVENES

La referente de "Una Sonrisa en tu cabeza" indicó que el tema de la peluca para muchas pacientes es de gran importancia en el marco del tratamiento.

“Están todo el tiempo preguntando porque hay muchas pacientes y así como hay pacientes que no eligen la peluca, hay muchísimas pacientes que sí eligen la peluca y que la necesitan para poder salir de su casa; si no, no quieren salir y más en el caso de lo que estamos teniendo ahora en Comodoro, que como que la edad de las pacientes bajó muchísimo”.

“Ahora hay pacientes entre 20 y 24 años y hasta 40; son chicas jóvenes que no salen peladas a la calle. Antes hacíamos pelucas a pacientes de arriba de 40 años y hoy nuestro abanico de edades es de los veinte años a los 40. Es tremendo lo que bajó en edad el tema de la enfermedad, por eso siempre decimos que se hagan los controles, porque esta prevención siempre se puede curar si se detecta a tiempo”, concluyó.