Un grupo de vecinos mantiene una insólita pelea en un edificio, donde se agreden verbal y físicamente, se lanzan basura y hasta excremento. Las agresiones quedaron registradas por las cámaras de seguridad, donde se puede ver cómo la encargada del edificio junto a su pareja actúan complotándose con otra pareja.

El caso ocurrió en Mar del Plata, donde un hombre llamado Leonardo denunció las brutales agresiones. El vecino relató que un día le tocaron el timbre, y su hija abrió la puerta. En ese momento, encontró excremento en el lugar. La joven empezó a gritar asustada, y a los cinco minutos apareció un hombre llamado Carlos.

“Carlos me dijo que había sido el, que no me metiera con él porque me iba a matar”, explicó Leonardo en diálogo con Arriba Argentinos, e indicó que es una persona a la que sólo vio cinco veces en su vida, y cruzaron saludos.

Polémica: un paraíso patagónico fue cercado con alambre y no se permite que nadie pase

La víctima indicó que cree que el origen del conflicto radica en su rol como miembro de la administración del edificio, puesto que dejó en diciembre de 2024. “Renuncié por hostigamiento de la encargada y el marido, quien pertenece a la CTA, era piquetero y fue echado de la Municipalidad de General Pueyrredón por agresiones”, indicó.

Leonardo precisó que la encargada fue quien ideó los ataques y quien desactivó las cámaras de seguridad para que nada quedara registrado. Sin embargo, cuando fueron a corroborar los discos, todo había sido filmado.

Un grupo de bailarines patagónicos pagó un colectivo para participar en el Festival de Jesús María, pero no podrá viajar

“El año pasado apercibimos a la encargada por distintos factores. En una zona común sacó la cerradura, después regalaba artículos de limpieza, hecho por el cual la administración la apercibió. Ahí empezó el hostigamiento”, contó el hombre, quien una mañana fue a su auto y se encontró con los asientos de adelante repletos de residuos.

El damnificado indicó que por estas horas están reclamando que la encargada sea despedida. “Peligra nuestra vida con estos personajes. Son 55 departamentos y ellos están enseñados con cuatro. A otras familias las amenazaron con matarles a los perros”, agregó.

Torres condenó la reacción de los guardavidas de Playa Unión: "No vamos a tolerar nunca más este tipo de comportamientos"

Leonardo completó: “La administración no hizo absolutamente nada, e incluso mandó una nota diciendo que las cámaras no grababan. La encargada las desconectó, pero grabó absolutamente todo".

Con información de TN