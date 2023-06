Este miércoles habrá un cambio en Corea del Sur. Si bien la modificación será implícita, de ahora en más dejarán atrás una insólita ley sobre la edad y se adecuarán a una medida internacional que rige a lo largo del mundo.

Cabe destacar que la promesa fue revelada durante una campaña por Yoon Suk Seol -actual presidente del país asiático- cuando competía por las elecciones. Sin embargo, la propuesta se convirtió en realidad y será efectiva desde el 28 de junio de 2023.

LA LEY QUE DEJARÁ DE EXISTIR

Según informó La Nación, en la zona sudeste de Asia algunos países consideraban envejecer a partir de años calendarios, teniendo en cuenta el tiempo dentro del útero como parte de la edad de una persona. De esta manera, al nacer un bebe ya tenía un año de edad.

Además, había una clara diferencia con el resto del mundo, que toma las fechas de nacimiento para envejecer.

“Corea del Sur se está volviendo más joven”, señaló el gobierno en un comunicado.

LOS DESAFÍOS

La población de Corea del Sur, deberá resolver la cuestión del lenguaje. En el país, la edad es determina la forma de hablar con otras personas y el estatus social.

Por este motivo, es común entre los habitantes del país, consultar con anticipación la edad del otro.

“Los niños, cuando chocan unos con otros en el patio de recreo, primero preguntarán por sus edades antes que por sus nombres”, reveló Sun Hyun-woo, fundador de “Talk to Me in Korean”, que enseña el idioma de forma online.

Por otra parte, se detalló el caso de una adolescente de 15 años que tras la nueva ley pasará a tener 13 años. Mientras que algunos de sus compañeros pasarán a tener 14 años y algunos ya le piden que los llame “hyung” que significa hermano mayor.

CUÁLES SON LAS EXCEPCIONES

Más allá del desconcierto de la ley, habrá excepciones que serán tenidas en cuenta. Tal es el caso para los niños que comienzan primaria, allí se mantendrá el antiguo método. De la misma manera, será para aquellos jóvenes que tengan que realizar un examen médico para ingresar al ejército militar.

Por otra parte, la edad legal para beber alcohol en Corea del Sur comienza a los 20 años, sin embargo, bajará a los 19 años.