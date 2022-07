El exintendente de Vicente López recordó los cruces que Cristina Kirchner tuvo con Sergio Massa y con Alberto Fernández antes de que se unieran con vistas a las elecciones de 2019. "El Frente de Todos es como La Jaula de las Locas, se llevan todos mal. Se detestan. Hay un odio profundo. ¿Qué los une? Retener el poder. Y lo van a hacer a costa de lo que tengan que hacer", disparó.

"La discusión de candidaturas es para el año que viene. Es bueno que haya varios liderazgos. En los temas importantes nos ponemos todos de acuerdo. Podemos tener matices, pero en la Ciudad, por ejemplo, se gobierna y se gestiona".

"El problema en el kirchnerismo no es que se pelean, sino que no gobiernan. Entendiendo gobernar como transformar las cosas, mejorar el día a día de las personas y resolver problemas. Gobernar no es ponerte un traje, sentarte en un sillón y decir soy presidente. Es tomar decisiones todos los días y eso no ocurre".

Asimismo, el ex intendente expresó su rechazo por la forma en la que gobierna la gestión actual y el modelo de país que plantean. “No respetan las libertades, no creen que a un privado le tenga que ir bien, no festejan el éxito de quien es emprendedor y progresa, porque necesitan una sociedad que dependa de ellos, no que sea libre”, afirmó.

En términos económicos, luego de que la recién llegada ministra de Economía, Silvina Batakis, comunicara un nuevo paquete de medidas económicas, Macri destacó que “son anuncios que buscan darle tranquilidad al mercado” y reconoció que “eso siempre es bueno”, culminó.