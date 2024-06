Una inesperada situación afecta a más de 30.000 jubilados de PAMI (Programa de Atención Médica Integral). Así se conoció, tras la medida que tomó una asociación de clínicas en una provincia del país, luego de no recibir los pagos correspondientes.

Según se conoció, la Asociación de Clínicas del Interior de Salta (ACIDSAL) ha informado que suspenderá la atención a los pacientes afiliados a la obra social, argumentando la falta de pago por las prestaciones ya brindadas.

De esta manera, revelaron que PAMI se retrasó en el pago de fondos destinados a clínicas privadas, generando preocupación en el sector de la salud y afectando los servicios.

La despedida a una enfermera del Hospital Regional: se jubiló después 32 años en pediatría y terapia infantil

“Le pagaron a todos y a nosotros no, porque de última, si es un problema general, no le pagan a nadie, pero me parece que hay un tema particular con ACIDSAL, hasta nos sentimos discriminados”, expresó su presidente Luis Sorayre.

Por este motivo, se suspendieron cirugías y nuevas internaciones por la deuda millonaria que mantienen desde la obra social. Además recordó Sorayre que el personal médico decidió no asumir nuevos compromisos hasta tanto se regularice la situación financiera.

Por su parte, desde PAMI enviaron una carta documento hacia ACIDSAL para instar a reanudar la atención médica a los afiliados, en cumplimiento de lo establecido en el contrato vigente. En tanto desde la obra social, sede Salta, recordaron que no hay atraso de pagos e indicaron que luego de detectar ciertas irregularidades, se han comprometido a asegurar la continuidad de la atención médica para los beneficiarios.