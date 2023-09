La impactante presentación de dos cuerpos "extraterrestres" en la Cámara de Diputados

Un hecho insólito ocurrió en la Cámara de Diputados de México durante una audiencia pública destinada a la divulgación de información nacional y de otros países como Perú, Estados Unidos, Japón y Francia sobre los fenómenos aéreos no identificados.

El momento más impactante lo protagonizó el periodista Jaime Maussan, presentador del programa "Tercer Milenio" y que lleva décadas investigando el fenómeno OVNI, cuando presentó dos cuerpos íntegros disecados de presuntos extraterrestres con más de mil años de antigüedad que supuestamente habían sido encontrados en Cusco, Perú.

El periodista indicó que los cuerpos fueron estudiados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) mediante análisis de carbono 14.

"Son seres no humanos que no forman parte de nuestra evolución terrestre y que, después de desaparecer, no muestran una evolución posterior. Según la Universidad Nacional Autónoma de México, que realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de mil años de antigüedad. Es decir, no se trata de seres que fueron recuperados en naves, sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea, un área fosilizada", señaló ante un público total asombrado.

La audiencia tuvo como objetivo establecer criterios para los fenómenos y su inclusión en la Ley de Protección del Espacio Aéreo, lo que haría de México el primer país "en el mundo" en reconocer oficialmente la presencia de seres no humanos en el planeta.