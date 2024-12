Eliana Saavedra soñaba desde pequeña con convertirse en maestra, aunque sabía que ese objetivo no sería fácil de alcanzar, especialmente siendo una joven del campo. Sin embargo, sus padres, que se dedican a la cría de animales, hicieron un sacrificio enorme y vendieron parte de su ganado para poder costear sus estudios.

Desde el paraje Villa Unión, cerca de Picún Leufú, Eliana recibió el empuje necesario para seguir adelante. Hoy, con 25 años, busca trabajo para poder ayudar a sus padres, quienes hicieron todo lo posible para que pudiera cumplir su sueño.

Recientemente, Eliana celebró su graduación en Cutral Co, donde recordó el esfuerzo de sus seres queridos. “Mis padres me dijeron que el único legado que me iban a dejar era el estudio”, afirmó con profundo agradecimiento.

La joven terminó su carrera en el Instituto de Formación Docente (IFD) N° 1 de Cutral Co, y pudo compartir la ceremonia con sus familiares. “Para mi papá fue una gran satisfacción que yo me haya recibido, y para mi mamá también; ella estuvo siempre con nosotros”, expresó con orgullo.

Desde pequeña, Eliana tenía claro que su futuro pasaba por la educación. “Cuando iba a la primaria ya sabía que quería ser maestra. Fue así que en 2019 me fui a Cutral Co para inscribirme y comenzar a estudiar”, contó. Con la venta de los animales que criaban, su familia pudo costear los gastos, hasta que la pandemia llegó, lo que obligó a Eliana a regresar al campo, ya que las clases virtuales no le permitían continuar en la ciudad.

Este año, Eliana fue beneficiaria del programa “Redistribuir Oportunidades” Becas Gregorio Álvarez, implementado por el gobierno de Neuquén, que le permitió continuar sus estudios. “Presenté todos los papeles y lo que recibía me ayudó a pagar el alquiler en Cutral Co”, explicó.

El programa de becas, que finalizará el año con 19.231 beneficiarios y una inversión superior a los 6.000 millones de pesos, busca garantizar oportunidades de permanencia y egreso en todos los niveles educativos, además de apoyar la formación técnica y profesional.

Ahora, con el título en mano, Eliana está decidida a encontrar empleo para poder seguir apoyando a su familia. “Ahora le dicen a mi hermano lo mismo, que el único legado que le van a dejar es el estudio, para que consiga un trabajo digno”, concluyó, orgullosa de la herencia de esfuerzo y sacrificio que sus padres le han dado.

