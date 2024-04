La historia de Juan Pablo, el joven chubutense que viajará a la guerra de Ucrania para ayudar a soldados argentinos

Juan Pablo Gutiérrez nació en la ciudad de Trelew, Chubut. Se desempeña como chef y paramédico táctico militar. Sin embargo en el año 2022, decidió dejar el país para instalarse en Europa, en el marco del conflicto entre Ucrania y Rusia. Allí, llegó a España, si bien se instaló en Castellón, recibió ofertas laborales que lo trasladaron hacia Francia.

En la actualidad trabaja como asistente de cocina en un emprendimiento gastronómico ubicado en Alpe d’Huez La Ville, una localidad emblemática en la región francesa de Isère. Y más allá de su presente laboral, nunca perdió de vista uno de sus máximos sueños, participar y ayudar en un voluntariado internacional. Si bien no cuenta con el apoyo de su familia, aseguró -a Infobae - que irá por que “voy con Dios a hacer una buena acción”.

De esta forma, al final de su segunda temporada en el lugar, decidió tomarse una semana de vacaciones y cumplir con una misión humanitaria, ayudando a soldados argentinos que participan con Ucrania en la guerra contra Rusia. El destino elegido es Kiev, donde se propone brindar apoyo a los argentinos que se encuentran enfrentando una situación crítica en su lucha contra las fuerzas rusas.

“Tengo pasaje para el 29 de abril. El viaje lo financié absolutamente todo por mis propios medios. Gasté 350 euros en un ticket low cost y todos los productos que llevo también los compré con plata de mi bolsillo”, señaló Juan Pablo.

Por otra parte, se refirió a las críticas que tuvo en Chubut sobre su decisión. “La gente se quejaba de que prefiriera ir a ayudar a los soldados de Ucrania y no a los chicos pobres que hay en Argentina. Pero yo seguí adelante, junté la plata en base a mi trabajo y me preocupé por conseguir todo lo que necesitaban”, remarcó.

Además, reveló que irá con la misión de llevar dos elementos que le pidió otro argentino llamado Maximiliano, quien llegó a la zona hace dos meses y se desempeña como operador de drones. “Lo contacté a través de sus redes, le conté que tenía pensado viajar y me pidió dos productos específicos para los soldados de su batallón”. En este sentido, reveló que llevará yerba, además de 30 y 60 parches con la bandera argentina “para pegar en los uniformes militares”, aunque también serán para regalarlos a los miembros del escuadrón.

“El 24 viajo a Valencia y tengo 5 días para terminar de armar el equipaje con todo lo que voy a llevar: catéteres, vendas, gasas, parches torácicos, tijeras de trauma y ropa militar”, explicó. En tanto, señaló que por el momento, “todo lo que compré se lo voy a dar a Maxi. Me voy a contactar con él apenas llegue a Kiev para que me dé las coordenadas de su ubicación e ir a su encuentro. Aún no tengo esa información”.

“Están los que me consideran un héroe y los que me dicen que estoy loco. Trato de seguir adelante y hacer lo que me gusta”, añadió. Por último, sostuvo convencido que “después de Ucrania seguirán por Francia, Lituania, Letonia, Rumania… Putin va por todo. Tenemos que unirnos y estar alerta”.