Más de 40 días después de la desaparición del Loan Danilo Peña, la hermana Martha Pelloni, religiosa y coordinadora de la Red Infancias Robadas, analizó la situación y convocó a una marcha federal para pedir por la aparición del menor.

En una entrevista exclusiva con ADNSUR, Pelloni se mostró profundamente preocupada ante la posibilidad de que Loan haya sido víctima de una red de trata de personas.

"Es lamentable, ahora esperan encontrar al niño muerto. Es un horror, yo no puedo creer que Maciel haya declarado como colaborador. Ahora hay que esperar, sería muy duro pensar en esto. Yo no lo puedo creer", expresó con visible consternación.

La religiosa destacó la importancia de investigar exhaustivamente todos los indicios que puedan surgir en cualquier parte del país, ya que, según su experiencia, en los pueblos más humildes y con pobreza estructural es donde más se aprovechan las mafias relacionadas a la trata de personas.

"Hay que investigar todos los indicios que aparezcan en cualquier parte del país. Yo fui la fundadora de la Red Infancia Robada, estuve al frente. En pueblos muy humildes es donde la situación de la pobreza es estructural como estamos viendo, que se aprovechan las grandes riquezas que manejan esos temas de mafias. Realmente vienen con todo justamente donde hay pobres. La vulnerabilidad está constantemente amenazada en nuestro país. Nuestras mujeres, niños, adolescentes, y no hay edad para esto", advirtió Pelloni.

En ese sentido, la Hermana convocó a una movilización federal para exigir a las instituciones y gobiernos provinciales el cumplimiento de las leyes de protección a la infancia. "Habrá una movilización en todo el país y en simultáneo. Es una convocatoria con invitación a las organizaciones sociales en particular. Nos tenemos que unir, sumarnos para exigir a las instituciones que tienen que cuidarnos, a los gobiernos de las distintas provincias justamente el cumplimiento de las leyes. Nosotros queremos que los niños sean cuidados, sean protegidos, respetados".

Asimismo, Pelloni destacó el trabajo que se viene realizando en Chubut a través de diversos foros y organizaciones, a los que calificó como "gente que tienen el espíritu, la inteligencia y la capacidad para hacer frente a estos problemas".

En cuanto a la prevención, la Hermana hizo hincapié en la importancia de la educación, el control parental y la formación en valores. "En primer lugar tenemos que saber cómo cuidar a los hijos, como cuidar en la familia. Sabemos que desde chiquitos están deseosos de juzgar", explicó, haciendo referencia a que muchos niños de 9 años ya tienen acceso a pornografía a través de los celulares.

"Si no se controlan los celulares, las Tablet, la computadora, la computadora y bueno, tenemos niños de 12 años que desde los nueve están consumiendo pornografía; imagínense ustedes la mente de ese niño, los instintos que van desarrollando. La violencia sexual que tienen los chicos", advirtió.

En ese sentido, Pelloni destacó el valor de la Educación Sexual Integral (ESI) tanto en las escuelas como en la familia y los espacios de catequesis, como herramienta clave para la prevención.

Pese al dramático escenario, la Hermana Pelloni se mostró convencida de que algunas de las personas imputadas en la causa podrían brindar datos certeros sobre el paradero de Loan. "Ya no somos analfabetos en estos temas, a Diós no se le pregunta por qué? Porque Dios no puede querer el mal pero hay que preguntarse el para qué permite Dios que estas cosas pasen", explicó, calificando el caso Loan como un "caso testigo" que podría echar luz sobre casos de trata, encubrimiento y poder.

"Yo quiero decirle que es impresionante como trabajan los fotos con el tema de la trata. Entonces que las familias salgan a la calle a pedir en este caso por loan, tiene un significado mucho más grande de lo que nosotros deseamos. La familia y las organizaciones tienen que estar presentes", concluyó la Hermana Pelloni, haciendo un llamado a no perder las esperanzas de encontrar con vida al pequeño Loan.