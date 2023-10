La Fundación "Obra del Padre Corti" celebra el mes de la gratitud con colectas solidarias

Durante todo el mes de octubre, la comunidad de la Fundación Obra del Padre Corti estará celebrando el mes de la gratitud. El 9 de octubre fue declarado desde el 2014 por el Concejo Deliberante como el Día de la Gratitud en honor al reconocido Padre Corti. Las instituciones de la fundación realizan diferentes actividades con carácter solidario para la comunidad.

En este marco, desde la Fundación detallaron las diferentes iniciativas que llevan a cabo los establecimientos educativos. En la Escuela Ceferino Namuncurá, en conjunto con la Escuela Profesional San José Obrero, desarrollan la colecta Cadena de Corazones para armar kits de higiene personal. Luego, estos combos serán donados para la Campaña de Prevención del Cáncer Oral que impulsa la odontóloga Romina Andrián, con la que recorrerán el interior de la provincia.

El jardín Juanito Bosco junto a la Escuela San Juan Bosco se encuentran juntando donaciones para el Hospital Regional, desde resmas de papel y artículos de oficina, hasta toallas y sábanas. Desde la Escuela San José Obrero están fabricando juguetes con una impresora 3D para entregar a los niños y niñas de la Casa del Niño. Por último, en la escuela Juan XXIII están recolectando alimentos no perecederos para Cáritas.

Las personas que deseen hacer un aporte y colaborar con las diferentes iniciativas, podrán contactarse directamente con las escuelas. Cabe destacar que el cierre de las campañas será el 30 de octubre.

“Después que falleció el Padre Corti, se declaró el Mes de la Gratitud, en recuerdo de él que era muy agradecido, que siempre decía ‘doy porque recibo y recibo porque doy’, a nosotros siempre nos quedó esa frase”, destacó Mónica Gallego, representante legal de la fundación, en diálogo con Crónica.

Y agregó: “Aunque siempre tenemos una palabra de recuerdo del Padre Corti para los chicos, en este mes lo hacemos más presente. Es una manera de hacer lo que el Padre siempre nos inculcó, dar para poder recibir, sabiendo que el bien siempre vuelve de múltiples maneras”.

IMPORTANCIA DE LA FECHA

La referente también habló de la importancia de la fecha para la comunidad salesiana: “Uno siente la presencia de él, porque se tiene tan presente las cosas que él nos enseñó. Yo me inicié con él como docente, comencé en la Escuela Juan XXIII y después me fui a la Escuela Don Bosco hasta que me jubilé y siempre estuve en la Fundación”, detalló.

“A uno le genera algo no tenerlo físicamente, pero se llevan todas sus enseñanzas y eso es lo que él quería, que continuemos con su legado y, por supuesto, cómo no continuar con el trabajo de alguien que ha hecho tanto por Comodoro, por los chicos, por las escuelas”, resaltó.

Este lunes a las 9 horas, en la parroquia Cristo Trabajador de la Escuela Juan XXIII, se llevará a cabo una misa recordatoria en relación al día de la gratitud, en conmemoración del natalicio del referente “cura Gaucho”.