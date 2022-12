La foto que Lio Messi publicó en su cuenta de Instagram apenas después de salir campeón del Mundo en Qatar se transformó en la más “amada” de la historia, al superar los 57 millones de “me gusta” o corazones.

Hasta ahora, la foto con más interacción y “corazón” era la de un huevo, publicada en 2019 y que tenía más de 56 millones.

Se trató de una foto de un huevo que buscó simplemente batir un récord anterior, de 18 millones de “me gusta” y que en su momento se viralizó.

En su posteo Messi publicó varias fotos de los festejos en el estadio de Qatar, con el siguiente mensaje: "CAMPEONES DEL MUNDO!!!!!!! 🌎🏆Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer……Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… Lo logramos!!!VAMOS ARGENTINA CARAJO!!!!!

Conmovedor: un nene se dibujó una camiseta de Messi para alentar a Argentina y un streamer le enviará un regalo

Sin embargo, cuando trascendió que la foto de Messi podía llegar a esa marca en las últimas horas se dio una campaña en redes sociales que hizo que no solo todo el mundo corriera a Instagram a darle me gusta a la foto del campeón, sino a quitarle el corazón que le había dado al huevo.

De esa forma, Messi durante la madrugada del día superó la marca, pasando a más de 57 millones a las 8:00 y el huevo fue callendo varios millones, hasta ubicarse en 56.2 millones.

Incluso la publicación se llenó de comentarios de gente “hinchando” por Messi y pidiendo que le quitaran el “me gusta”.