La FECH valoró el proyecto de ley de emergencia comercial: “Muchos van a usar el préstamo para pagar la factura de gas”

El presidente de la Federación Empresaria de Chubut (FECH), Carlos Lorenzo, valoró los alcances del proyecto de ley de emergencia comercial impulsado por el gobernador Ignacio Torres, ante la grave crisis que atraviesa el sector. “No es la panacea, pero es una gran ayuda”, expresó.

Según detalló Lorenzo, “muchos van a usar los créditos blandos del Banco Chubut para pagar las facturas de servicios, porque un hotel no se puede permitir que le corten el gas en plena temporada turística”, expresó, al describir la dimensión de la crisis y el impacto desigual en las tarifas para la región patagónica, en comparación al Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

“Es una posibilidad que tenemos de coadyuvar a soportar estos tiempos que estamos viviendo, de congelamiento de la economía, que afecta a las pequeñas y medianas empresas de la provincia. Esto va a ayudar porque hay una posibilidad de acceso al crédito, para ayudar a las empresas a acomodar un poco sus cuestiones internas de funcionamiento. Hay alivio fiscal y la posibilidad de una moratoria en deudas impositivas -describió, en diálogo con Actualidad 2.0-. Es una muy buena herramienta que nos ayuda en estos tiempos difíciles”.

Empresarios de Chubut se reunirán en una cumbre para analizar el impacto de la Ley Bases

CRÉDITOS Y ALIVIO FISCAL DE CARA A LA TEMPORADA TURÍSTICA

Lorenzo valoró sin embargo el objetivo del gobierno de Javier Milei para alcanzar el equilibrio fiscal, ya que a su entender permitirá resolver el problema de la inflación, que impacta en las pequeñas y medianas empresas.

“Todo esto está todo bien, todo bárbaro -dijo el referente empresario-, pero la realidad es que sabíamos que se venía este problema (falta de actividad). El tema es por cuánto tiempo se viene. Además -cuestionó-, nosotros vemos que hay gradualidad para el AMBA, pero realmente hay un golpe de ‘nocaut’ para el interior. Se agrandaron notoriamente las desigualdades, como se vio con las tarifas de servicios, que nos ha impactado mucho más fuerte a nosotros en la Patagonia que en el resto del país y en especial en Buenos Aires. El sector hotelero no sabe cómo va a pagar las facturas de servicios”.

Cambios en el monotributo: las modificaciones tras la aprobación de la Ley Bases

En ese marco, expresó que muchos comerciantes “van a usar el crédito blando del Banco Chubut para pagar las facturas de servicio. Un hotel no se puede dar el lujo de que le corten el gas porque no porque no lo puede pagar, en plena temporada turística, ahora que viene la parte fuerte de ballenas, por ejemplo. Es lo que nos dicen empresarios que tienen contacto con nosotros. Son créditos de hasta 12 millones de pesos, entonces va a sumar para mantener la actividad, en estos tan tiempos tan críticos”.

En lo que respecta al alivio en el cobro de impuestos, Lorenzo también detalló que será necesaria la adhesión de los municipios, para habilitar esos mecanismos en torno a los Ingresos Brutos.

También destacó especialmente la celeridad con la que el gobierno provincial impulsó la firma del convenio, suscripto este martes, para que los asociados de las cámaras de comercio de toda la provincia puedan acceder a la obra social Seros Vital.