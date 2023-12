La estafaron dos veces y quedó varada en otra provincia: "Perdí más de $5.000.000"

Una mujer fue estafada dos veces al intentar comprar un motorhome, y como consecuencia perdió un total de $5.000.000.

En septiembre Paula Van de Walle llegó a Andalgalá desde Tandil, después de manejar 18 a bordo de su Ford Fiesta Max modelo 2006, pensando en quedarse unos días allá para concretar la venta de un colectivo que luego transformaría en un motorhome.

En Catamarca Paula entregó su auto más US$5200 para pagar el motorhome. El vendedor puso en marcha el vehículo en una bajada, y a los dos kilómetros tomó una curva a gran velocidad, chocaron contra una casa y volcaron.

Paula sufrió un leve traumatismo de cráneo y un corte en la frente. El dueño del vehículo no se hizo cargo del accidente, y Vialidad tampoco. Paula tuvo que tramitar un permiso policial para que, con una custodia especial, la dejaran manejar el vehículo hasta la capital catamarqueña y allí buscar un taller que le reparara los daños.

Le robaron los datos de la tarjeta y le gastaron $500.000 en cinco días

La mujer contrató una abogada, desembolsar $1.040.000 en chapistas y $500.000 en hospedaje y comida.

“Cuando recuperé mi primer motorhome, un chapista lo vio y me dijo que la estructura no servía. Que había que cambiarle todo, incluso el piso que se había picado, el techo, todo. Me aconsejó venderlo y buscar otro. Lo vendí en $2.000.000 y comencé a buscar otro”, contó Paula.

La mujer cambió por dólares los $2.000.000 hasta encontrar una buena opción que le cerrara por completo, aún si debía invertir más dinero para su mejor funcionamiento. “Mi día a día era desesperante. Estuve cerca de comprar varios vehículos, pero cuando se iba a concretar los dueños se echaban para atrás por el dólar”, explicó.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Decidió irse de Catamarca con un colectivo que la llevó hasta Córdoba. “Encontré una Chrysler Caravan por USD1800. El dueño me dijo que la vendía más barata porque había que hacerle los amortiguadores y cambiarle las cubiertas. Dejé mis valijas en Catamarca y vine a buscarla. La camioneta estaba en Villa Carlos Paz”, contó.

Paula probó la camioneta y funcionaba perfecta, la llevó a un mecánico, le cambió los amortiguadores, el aceite, filtro de aire y otras cosas más. Cuando partió a Catamarca, a los 30 kilómetros comenzó a salir mucho humo y se paró el vehículo.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

Paula se contactó nuevamente con el dueño para pedirle que la ayudara a pagar los $45.000 de la grúa que la devolvería a ella y la camioneta. “Me transfirió $15.000, me dijo que era lo único que podía darme y desapareció. Me bloqueó de todos lados y no supe más de él”, precisó.

A tres meses de haber salido de su casa en Tandil, a Paula le quedan $100.000 para gastar en hospedaje y comidas, pero no puede regresar sin solucionar lo de su vehículo.

“El 26 de noviembre fue mi cumpleaños. La pasé sola con mi perro, porque logré que lo trajeran junto a las valijas. Estoy desesperada porque debo mucha plata del arreglo de la camioneta. Alrededor de $285.000 en repuestos, sumados a los $380.000 de mano de obra y otros $300.000 de repuestos que me faltan”, explicó Paula.

De millonario a vender pollos en la calle: El líder de Ganancias Deportivas, en la mira de la justicia

“Siento que desilusioné a mis hijos. Que creían que tenían una mamá fuerte y no logré nada de lo que vine a buscar. Mi papá está muy mal de salud en Tandil. Y quiere que yo llegue para poder despedirse de ellos. Estoy a la deriva en Córdoba. No puedo vender la camioneta porque debo plata ni tampoco dormir en ella porque está en un taller. Me siento vulnerable, sola, no sé para dónde ir”, finalizó.

Contacto para ayudar a Paula Van de Walle: 2494 48-8467