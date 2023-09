Liliana Carnevale, concejal del Frente de Todos, habló con ADNSUR sobre el cupo mínimo del 1% que garantiza el ingreso de infancias trans en la primera Escuela Municipal de Comodoro Rivadavia, los alcances de este derecho y su importancia en materia de inclusión.

"Se aprobó en noviembre de 2022, y la verdad es que para mí y mi equipo fue un hecho histórico, porque es una manera de ampliar los derechos de nuestras infancias de la comunidad", sostuvo.

"Me parece que amerita respeto y consideración para no dejar a nadie afuera y atrás", opinó

Y recordó que “cuando la aprobamos me emocionó, porque creo que es muy importante la inclusión desde pequeños”, entendiendo que hay "niños, niñas, adolescentes que se autoperciben de una manera diferente, que pretenden cambiar su nombre de pila y estas cosas hay que respetarlas", planteó.

La concejal señaló que desconoce actualmente si a la Escuela Municipal están asistiendo niños o niñas trans o si hubo alguna demanda concreta. "Si hubo alguna demanda puntual, estoy segura de que lo contemplaron", dijo tras señalar que "cuando estas cosas están en sus inicios, no está de más verificarlo".

En este marco, destacó que además de garantizar el cupo de las infancias trans, también es necesario " la capacitación docente para abordar estos temas es fundamental. Obliga al docente a prepararse de manera integral. Creo que la capacitación tiene que ser permanente en los docentes y cuanto más trabajado esté, mucho mejor. En nuestra ciudad, hay recursos y herramientas a disposición para hacerlo".

LENGUAJE NO SEXISTA

En otro orden de temas, la concejal indicó que presentó un proyecto en el Concejo Deliberante que se encuentra "olvidado". Es una ordenanza que contempla el uso del lenguaje inclusivo y no sexista.

"El lenguaje inclusivo no pretende cambiar la gramática, es una interpelación retórica de usar un lenguaje que podría estar expresado a través de la 'e'. Nos hace reflexionar sobre lo que no estamos mostrando. Visibiliza algo que con el 'todos y todas' no alcanza, porque seguimos pensando de manera binaria", manifestó.

"Yo sostengo que si no incorporamos alguna de estas características, no estamos terminando de reflexionar sobre el tema", concluyó.