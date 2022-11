“Hace un par de meses venimos con poco laburo en el sector de cementación, de a poco la gente no iba saliendo al campo y quedándose en la base porque la empresa dice que los costos no le cierran, entonces vinieron a retirar la línea de cementación –comentó el delegado Roberto Mercau, en diálogo con ‘La Voz del Sindicato’-. No sabemos ni de cuántos son ni quiénes son los compañeros despedidos, pero deben ser del sector de cemento”.

Marín Haro, secretario gremial del sindicato petrolero, dijo por su parte que la empresa de servicios especiales “viene anunciando el cierre de la línea de cemento, porque aparentemente no le cierran los números y habían manifestado esto a nuestro secretario general. En un principio, la semana pasada, llamaron a los trabajadores para ofrecerles retiros voluntarios, pero no lo consiguieron y este martes, en una audiencia que solicitamos en la Subsecretaría de Trabajo, dijeron que ya habían mandado las cartas documento. Ahora iniciamos la medida de acción directa y entraremos en una conciliación obligatoria”.

Según refirió el dirigente, “esto es similar a lo que pasó hace poco con Weatherford pero le digo a los compañeros que acá nadie se va a quedar sin trabajo, porque el gremio está presente con nuestro secretario general Jorge Avila. Todas las empresas aducen que los números no les resultan viables, pero es una pelea comercial con sus clientes, que son las operadoras. Los equipos todavía están acá, pero si no les cierra, que se levanten, se vayan y hay más empresas”.

Finalmente, indicó que se inició una medida de retención de servicios y se esperaba la conciliación obligatoria para revertir la situación.