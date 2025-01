La dolorosa situación que enfrenta una joven mamá de Comodoro: tiene una hija de 7 años y vende rifas para pagar el alquiler

Una joven madre de Comodoro Rivadavia se encuentra atravesando una difícil situación. Se trata de Antonella, una mujer de 32 años, que está sin trabajo y no puede afrontar los gastos de alquiler.

ADNSUR dialogó con la mujer, quien se encuentra haciendo una rifa para reunir el dinero necesario para pagar el alquiler de la casa que comparte con su pequeña hija de 7 años.

“La dueña me dijo que tengo tiempo hasta mañana para desalojarme. Yo le pedí, por favor, que me deje quedarme. Necesito juntar $300.000 para el alquiler y $150.000 de depósito”, explicó.

Antonella estuvo trabajando hasta diciembre en tareas de limpieza, pero en ese entonces se quedó sin empleo. “Ellos me dijeron que no tenían para pagarme. En ese lugar sufrí una descarga eléctrica y no se hicieron cargo. Repartí muchos currículums, pero está muy difícil”.

“Estoy vendiendo rifas. Mucha gente me mandó mensajes juzgándome y diciéndome cosas, pero yo no voy a mentir en una cosa así”, explicó en relación a los números que está vendiendo.

Para poder reunir el dinero necesario, Antonella se encuentra rifando su planchita de pelo. “Es lo único que tengo; me la regalaron hace poco”.

“También estoy buscando trabajo. Trabajé de niñera, en limpieza, de cuidado de adultos y podría trabajar en todo eso. También de planchado”, dijo la mujer, que hace cuatro años se mudó a Comodoro desde Buenos Aires en búsqueda de un futuro mejor para ella y para su hija Loana.

Antonella relató que no tiene familiares en la ciudad. “Me da miedo quedar en la calle con mi nena, es algo que ya he pasado”.

Cada número cuesta $1.000. Quienes estén interesados en ayudar o tengan información acerca de un trabajo, pueden comunicarse al 2975409414 o al alias arregui.luana.mp