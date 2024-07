David llegó desde Puerto Deseado a Comodoro Rivadavia y dialogó con ADNSUR donde contó la difícil situación que está atravesando. "No encontré otra salida y la verdad que estoy buscando urgentemente alguien que me pueda dar una habitación y comida y pagarles con trabajo”, explicó.

Cabe señalar que el hombre actualmente se encuentra en la terminal de la ciudad, donde solicita la ayuda de los comodorenses para mejorar su calidad de vida.

Asimismo, aseguró que a los gatos -mamá y dos hijos- los trajo desde Santa Cruz en colectivo y no quiere dejar a sus mascotas. "Son como mis hijos para mí” y reveló que “tenerlos en un refugio” no sería la idea. “Quien me puede dar habitación y comida, yo les puedo pagar con trabajo”, aclaró.

Por otra parte, David indicó que “soy de Perú y mi idea es regresar si se puede con mis animales, regularizar mi documentación porque está vencida”.

En estos días, el hombre aseguró que está viviendo en la terminal pero que cierran por la noche y “no dejan que nadie se quede”. De esta manera, reveló que durmió afuera en pleno invierno. “La pasé mal, la sigo pasando mal hasta encontrar una solución”, indicó.

Por el momento traslada a los gatos en una caja y aseguro que la idea no es entregarlos a un refugio, pero en el caso de ser necesario y “si es para el bien de ellos sí”. En ese caso, pidió que sean “personas que realmente amen a los gatos y que tengan un hogar propio. Porque me ha tocado que han querido, pero tienen casa alquilada y los dueños no quieren con animales”.

De esta forma, David sostuvo que "si alguien esta interesado le puedo dejar un numero de contacto, 2975044315”, con el objetivo de comunicarse y encontrar una solución.