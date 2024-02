En el marco de las disputas entre el gobierno provincial y las organizaciones sociales en Neuquén por supuestos fondos adeudados y rendiciones pendientes, surge un nuevo capítulo en la controversia. Una investigación en curso revela que la Cooperativa Viento Sur Limitada tendría cuatro plazos fijos en el Banco Provincia de Neuquén, sumando un total de 47 millones de pesos.

Las cuentas, activas en la entidad bancaria, tienen diferentes fechas de vencimiento: una por $10.000.000 vence el 14 de febrero, otra por $5.000.000 caduca el 25 del mismo mes, una tercera por $12.000.000 expira el 3 de abril, y la última, la más cuantiosa, por $20.000.000, vencerá el 25 de abril.

El foco del gobierno ya se había dirigido hacia la Cooperativa Viento Sur la semana pasada, cuando el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli, acusó a la cooperativa de recibir una suma millonaria de la administración provincial anterior sin rendir cuentas. Se mencionaron gastos con tarjeta de crédito, la adquisición de una camioneta y tres millones de pesos en productos alimenticios.

Simultáneamente, la Fiscalía de Actuación Genérica, a cargo de Paula González, inició otra investigación relacionada con el acampe realizado por las organizaciones sociales la semana pasada. Diez personas están siendo investigadas por los cortes de calle que se mantuvieron durante cuatro días.

Aunque aún no se anticipan cargos, la fiscalía está recabando pruebas, incluyendo fichas dactiloscópicas. En paralelo, desde el gobierno provincial se argumenta que, en enero de 2023, la Cooperativa Viento Sur firmó un convenio que otorgaba 1.177 millones de pesos en concepto de aportes no reintegrables para capacitaciones, pero hasta la fecha no se ha proporcionado una rendición adecuada de esos fondos, generando "inconsistencias" en el proceso.

El acampe de las organizaciones sociales, que se inició la semana pasada en demanda de varios reclamos, se levantó el viernes, pero se prometió retomar la medida este lunes ante la falta de respuestas favorables. Entre las demandas se destacan la falta de pago de diciembre, continuidad laboral, pago de programas provinciales, y la situación de comedores, merenderos y el camión garrafero. Sin embargo, el gobierno provincial sostiene que las rendiciones de la cooperativa presentan irregularidades.