COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) –"Te me fuiste abuelito de mi vida. No tenías ninguna enfermedad pero al ser grande no pudiste superar el covid te vamos a extrañar muchisimo. Gente por favor tomen conciencia los que lean esto piensen en su familia en su mamá,en su papá, hermanos, hermanas y sus abuelos, hasta que no les pase no van a saber de qué se trata esto, y Dios no quiera pero si pierden un familiar no hay vuelta atrás".

Así, con el sentimiento a flor de piel, Juan de la Cruz despidió públicamente a su abuelo, quien en las últimas horas se trasnformó en una de las nuevas víctimas por coronavirus en Comodoro Rivadavia.

La siguiente es la despedida que Juan de la Cruz escribió en su cuenta de Facebook.

“Hoy fui un día muy gris, te fuiste dejándome tus enseñanzas, tus valores, tu dedicación y esfuerzo por tener algo propio, por ser alguien en la vida, nunca podría haber encontrado la forma de agradecerte todo lo que hiciste por mí, me ayudaste en todo, yo necesitaba algo y vos estabas ahí, me criaste, me diste estudio, me llevabas al colegio, a la iglesia y jugar al futbol, me enseñaste a trabajar a usar una herramienta a manejar un auto, me enseñaste tantas cosas en estos 25 años que me acompañaste siempre a mi lado, te disfrute tanto pero tanto que siempre me voy a quedar con esos hermosos momentos.

Siempre fuiste una persona muy fuerte, con un corazón enorme de fierro, jamás te importaron ciertas cosas que a otros si, solamente te importaba ver bien a todos que puedan venir a casa un día domingo y que podamos comer todos y en paz, construiste una familia enorme. Todos te van a recordar todos los que tuvieron la oportunidad de conocerte saben como sos, un ejemplo de persona el pilar fundamental de la gran familia que formaste siempre te voy a recordar todos los días de mi vida jamás pensé que este día iba a llegar y que ibas a volar........

Tengo mi corazón hecho pedazos tengo una herida que no se si va a sanar, tengo un dolor inmenso que va costar mucho que se vaya pero voy hacer todos los esfuerzos para que tu mujer siempre se sienta acompañada yo te la voy a cuidar te lo prometo.

Gracias a la vida por haberte conocido por haber encontrado a una persona que me mostro el camino por dejar muchas de tus cosas en mí, porque fuiste mi papa estos 25 años porque para mí jamás fuiste mi abuelo, voy a extrañar preguntarle a mami y el papi ? está durmiendo ? Sii está durmiendo..... al rato te levantabas y salían esos mates y torta fritas, me quedo con esos recuerdos esos son los momentos que uno más tiene que valorar y disfrutar, agradezco haber disfrutado eso y haberme quedado con muchos más momentos hermosos.

Bueno papi te deseo muy buenas noches descansa en paz te amo con todo mi corazón ❣

Juan de la Cruz Almonacid ❤