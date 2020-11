COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – La subsecretaria de Cultura de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Jimena Cores, lleva tres semanas transitando el coronavirus, si bien ya finalizó el período de aislamiento obligatorio, afirmó que continúa cono casi todos los síntomas.

A través de las redes sociales, la joven funcionaria contó cómo transcurre la enfermedad: “Quiero contarles que tuve/tengo covid, voy por el día 21 ya. Finalicé mi aislamiento obligatorio preventivo el día 29, pero sigo con casi todos los síntomas”, afirmó. Además, explicó que decidió contar su experiencia para que la comunidad pueda tomar consciencia. Jimena aseguró que solía tener (antes de esto) buen estado físico, ya que es profesora de danzas con lo cual – indicó- no me cansaba, ni agitaba fácilmente.

“Para mí, no fue, ni es una gripecita. Mucho cansancio y dolor corporal, febrícula que persiste, dificultad para respirar continuamente, dolor de garganta. Me estoy haciendo todos los estudios pertinente, pero siendo joven, sana, con buen estado físico y ninguna enfermedad previa me cuesta caminar 40 pasos sin agitarme, ni cansarme, ni forzar una respiración profunda porque me sigue costando mucho respirar”, detalló.

Asimismo, afirmó que se cuidaba muchísimo y sin embargo se contagió “no sé cómo”. Por lo que le pidió a los vecinos de Comodoro “sigan cuidándose, no nos va a tocar a todos, o por lo menos ojalá que no sea así, porque no es una enfermedad fácil”, manifestó.