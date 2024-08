La abuela de Fabiola Yañez, contundente: "nunca nos presentó a Alberto Fernández"

Violeta Verdugo de Yáñez, abuela de Fabiola, expresó su preocupación por la relación de su nieta con Alberto Fernández y brindó detalles de cómo era su relación previo al escándalo por violencia de género.

La mujer dijo que está al tanto de la situación, pero que su hijo “me apaga el televisor porque me afecta todo esto, no pude ver las fotos de Fabiola donde está golpeada”, lamentó.

En comunicación con Diario de Río Negro, Violeta Verdugo continuó y analizó brevemente la actualidad familiar: “estamos muy dolidos, mi mamá tiene 83 años y está muy consternada, no pensábamos que pasaba esto”.

Por otra parte, sorprendió al señalar que nunca tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente al ex presidente: “Fabiola nunca me lo presentó, yo estaba un poco sentida, pero ahora me doy cuenta de que ella nos estaba cuidando”, afirmó.

Asimismo, la abuela de la ex Primera Dama indicó: “todavía no pude conocer personalmente a Francisco -su bisnieto-, solo lo vi por la televisión”.

“Yo le creo y creo en la denuncia”, sostuvo la señora, en medio de una situación que confirmó la imputación al ex presidente por "lesiones graves" y "amenazas coactivas".