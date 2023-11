L-Gante volvió a hablar de la polémica en PH y reveló la traición de Andy Kusnetzoff. El cantante de Cumbia 420 se refirió a lo que sucedió durante su visita al programa Podemos Hablar y que luego se viralizó en redes sociales, por expresar su malestar.

Durante su visita a Bendita, programa que se emite por Canal 9 y conduce Beto Casella, L-Gante fue consultado si se sintió “boludeado”. De esta manera no se quedó callado y lanzó fuertes declaraciones contra Kusnetzoff.

“Sentí como ‘digo lo que quiero, no me importa qué te causa’. Algo así. Estuve dispuesto a responder todo, pero capaz algunas cosas no las tenía por qué responderlas y no tenían por qué preguntármelas, después de lo hablado antes del programa”, expresó el artista.

Además, señaló que durante la sección del programa conocida como “punto de encuentro”, donde cada uno de los asistentes debe dar un paso si la persona se siente identificada con la pregunta, lo “obligaban” a dar un paso adelante.

“Sucedían igual o me querían hacer que dé un paso adelante cuando no me sentía identificado con lo que me estaban diciendo y querían que pase igual”, explicó.

Por otra parte, reveló que la parte que se viralizó en redes sociales, estuvo editada, dejándolo mal parado a él, que al programa. “También estuvo editado eso que salió. Estuvo más picante. Andy me dijo ‘bueno, si algo no te gustó lo podemos editar y cortar’. Y yo estaba ‘¡no cortés y no edités!’. ‘Piloteala como la tengo que pilotear yo ahora’. Esa parte no salió”, añadió.

En tanto, se refirió a las preguntas de Wanda y afirmó: “De lo de Wanda no me escapo, pero me preguntaron de otras cosas que son serias. A mí no me interesa responderlas o no, pero en lo legal tal vez me modifica algo”. “En ese momento fue de ortiva la actitud que tuvieron. Pero yo me quedé hasta el final porque siempre tengo la mejor”, remarcó.

“Yo no voy con la intención de cagarte el programa, entonces vos no tenés que tener la intención de arruinarme la carrera. Es la misma”, explicó. “Le dije en un momento ‘así como vengo y te la puedo ‘levantar’, también te la puedo tirar abajo y te hago quedar como un boludo a vos. Pero lo que vas a hacer es editarlo y vos no vas a quedar como un boludo. Solo yo”, agregó. Por último, sostuvo que le dio bronca, la falta de empatía.

LA BRONCA DE L-GANTE EN PH

El pasado sábado 28 de octubre, L-Gante visitó PH, en Telefe, sin embargo en un momento se mostró visiblemente molesto y tras la consulta de Andy Kusnetzoff explicó. “No, quedé enojado un poco”, expresó.

“Vos me invitás a tu programa, Podemos Hablar. Puede explotar, pero también puede no explotar. Si fuera un chico de mentalidad débil, hubiera caído en cada una de las trampitas para pisar el palito que me han dicho, que ustedes no saben que pueden generar problemas personales. Lo tendrían que saber porque son profesionales”, agregó.

“Me pone de mal gusto porque si viene un pibito de mi edad que no está tan pillo, por la forma de hablar de ustedes frente a una cámara, que queda expuesto por todos lados, le iría mal. Yo represento a los pibitos de mi edad que se tienen que enfrentar al mundo, que cosas así le pueden pasar en cualquier lado y hay que estar preparado para todo”, añadió el cantante.

“Lo quería largar y lo quería decir. Ustedes saben lo que es que te quieran hacer pisar el palito, y yo más que nadie. Entonces sepan que no están hablando con un boludo. Represento a los pibes del barrio, de mi edad sobre todo”, indicó.