Jesica Cirio, una de las figuras de La Peña del Morfi, se encuentra de viaje por España junto al streamer “Momo” Benavídez.

La conductora y modelo publicó una foto con la pareja de Marley en sus redes sociales, y según informaron fuentes cercanas, esto causó un malestar en las autoridades de Telefé.

Esto tiene que ver con la exposición junto a una persona que mantiene un vínculo con Marley, ya que el conductor en los últimos días fue acusado públicamente por presunto abuso en una causa que está vinculada a Marcelo Corazza.

Según Rating Cero, cuando Jesica Cirio regrese a Buenos Aires tendrá que hablar con las autoridades de Telefe para explicar la mediatización de su encuentro con la pareja de Marley. En tanto, La Peña de Morfi todavía no termina y no hay confirmación oficial de un posible final abrupto.

Jesica Cirio confirmó su separación de Martín Insaurralde

Semanas atrás, fue la propia Jesica Cirio quien desmintió los rumores sobre el final de La Peña de Morfi: "Señores no compren eso, esas noticias que no son reales. Somos un programa que hacemos con mucho esfuerzo, nadie se va… No entiendo por qué esta difamación hacía nuestro programa. La mala energía y mala onda no nos llega, estamos acá haciendo un programa en vivo".