Jaime Bayly, famoso periodista peruano que es identificado por ir contra el socialismo, entrevistó en los últimos días a Javier Milei y reveló tanto lo que pasó antes de dialogar en exclusiva con él como también lo sucedido en el “mano a mano”.

El experimentado entrevistador grabó un video refiriéndose con un claro enojo al antes, durante y después del momento que tuvo con el candidato a presidente que enfrentará a Sergio Massa en el ballotage del 19 de noviembre.

“Milei llegó con bastante tardanza. De hecho, incluso había contratado a una maquilladora, Jimena, que llegó puntualmente. Gracias Jime”, agradeció el periodista, que a su vez continuó con el tema. “Pero Milei llegó impuntualmente. Su maquilladora desplegó los accesorios, el espejo, las luces, abrió los estuchitos y lo maquilló, pero Milei ya había llegado tarde. Y el maquillaje me sorprendió, duró muchísimo”, lamentó.

Ya en el medio de la entrevista, Bayly señaló que fue muy extenso a la hora de hablar de un tema que en ningún momento le consultó. “En un momento habló de la historia económica de la Argentina, de la historia de la inflación en Argentina, de la historia de la moneda en Argentina y la verdad que se tomó cinco minutos para dar esa respuesta. Yo además no se lo había preguntado”, dijo.

Tal es así que intentó cortarlo, pero reveló que no pudo. "No me dejaba interrumpirlo. Tenía un pequeño brote o tic o pulsión de autoritarismo de ‘por favor callate nene que estoy dando una clase’. Después editas y le cortas los pedacitos en los que habló desmesuradamente, que eso terminé haciendo”, reveló.

Por último, el peruano comentó que se sintió tocado por una de sus metáforas a la hora de hablar de la sexualidad. "Me resultó chocante. A mí me da igual que un hombre tenga sexo con un hombre o que un hombre tenga sexo con un elefante. Es cuestión de que el hombre consienta y que el elefante consienta. Si no suena homofóbico, desdeñoso, burlón. En ese punto me sentí un poco tocado”, concluyó Bayly en lo que significó una entrevista nunca antes hecha.