Este lunes, ADNSUR charló con Germán Cheli, investigador y científico del Centro Nacional Patagónico (CENPAT), sobre la presencia de langostas en la costa y arañas Viudas Negras en las casas de los habitantes de la ciudad de Puerto Madryn.

En este sentido, el investigador señaló que esas langostas “son insectos que viven en casi toda la Argentina”, excepto en provincias como “Misiones, Corrientes y Formosa, que no está registrado, pero no quiere decir que no esté”. Además, indicó que de La Pampa para el norte “puede producir algunos daños económicos”, sin embargo, explicó que en esta zona no.

A qué se debe su presencia en gran cantidad

“Tenemos una primavera muy húmeda, llovió un montón. El verano viene siendo bastante duro” y “cada una semana o diez días en enero llovía”, señaló.

Confirmaron la fecha del pago de sueldos a estatales y jubilados de Chubut

“Los bichos no tuvieron muchos días seguidos de calor extremo. Tienen un día de calor, un día fresco y eso permite que muchos sobrevivan, pongan muchos huevos y por eso hay un montón", explicó el investigador del CENPAT.

Asimismo, señaló que “en realidad viven en los médanos costeros, son más de pastizales. Entonces, como lo que domina los médanos es el pastizal, viven ahí y cuando hay fuertes vientos del oeste, son arrastrados hacia el mar”.

Y agregó: “Después cuando la mayoría de los bichos se mueren, la marea los trae a la costa de nuevo”.

Alerta por temperaturas extremas en gran parte de Chubut 🔥

Tras la consulta, sobre alguna posible inquietud frente a estas langostas, Cheli, señaló que no es necesario. De esta forma, remarcó que todos cumplen un rol ecológico.

“Es es probable que al igual que los escarabajos de los médanos, coman plantas muertas y con esas plantas reingresen energía al ecosistema y estén nutriendo el suelo” indicó. De esta manera, señalo su presencia como positiva.

Asimismo la diferenció de la “Langosta Sapo del oeste que produce daño económico”.

Arañas “Viudas Negras” en la zona

Sobre su presencia en casas y jardines, el investigador de CENPAT, señaló que se debe a la presencia de “mucha humedad”.

Por otra parte, recordó que “en Argentina tenemos ocho especies de "Viudas Negras”.

“Acá es una sola. En Patagonia tenemos dos, porque hay una que vive en el oeste de Neuquen y siempre fueron muy abundantes”, señaló.

Tragedia en la playa: un hombre se descompensó y murió en Caleta Córdova

En este sentido, Cheli sostuvo que “hemos hecho censos. En el 2010, en la zona de Caleta Valdés, hemos censado a una por metro cuadrado, lo repetimos en el 2020; había una cada 10 metros cuadrados y este año volvió a haber muchas de nuevo”.

Respecto a su presencia, explicó que son “ciclos normales” de la especie. Sin embargo, advirtió que sí “hay que preocuparse en cierta manera, porque es una especia peligrosa para la salud”.

Si bien, consideró que “si a uno lo pica, es muy poco probable que te mueras, si la vas a pasar mal”.

Entonces, pidió que ante la picadura de una araña, sea “Viuda Negra” o no, “hay que agarrar la araña e ir al hospital público y ellos van a saber que hacer”.

Grave accidente: Una familia de Comodoro despistó y volcó en la Ruta 40

Además, señaló que desde el Centro Nacional Patagónico, dan capacitaciones constantes a personas del hospital y de la guardia.

Asimismo, explicó que la relación es muy buena y ante alguna picadura, “me mandan una foto por What App y yo ayudo a diagnosticar qué bicho picó". Luego, "ellos evalúan el cuadro clínico".

Y de esta forma, “hace ganar un montón de tiempo”.

Recomendaciones a tener en cuenta

Cheli, dio algunos consejos que sin duda valen la pena tenerlos presentes.

El investigador, señaló que es importante poner mosquiteros, “porque las arañas, aunque no tengan alas, vuelan con la tela, un montón de kilómetros y con los vientos, por los vientos pueden llegar a entrar a las casas”.

Además aclaró: “No es que se van a instalar, sino que se mueren porque no van a tener comida, pero si pueden generar algún accidente, entonces, poniendo mosquiteros, nos quedamos tranquilos que eso no va a pasar”.

Robaron otra caja fuerte en Comodoro: entraron a una distribuidora y se llevaron más de $4.000.000

Por otro lado, pidió “tener lo mas despejado que se pueda el patio, sin escombros” y de esta manera, “vamos a estar todos conviviendo de una manera más armoniosa con nuestro ambiente”.

Por último, hablo sobre la fumigación y señaló que “no sirve”, explicando que son más los problemas que sus beneficios.

El investigador, sostuvo que “el veneno que se tira es un compuesto químico que altera el sistema nervioso de estos bichos y puede llegar a perjudicar tanto a las mascotas como a los humanos". Asimismo, manifestó que “solo actúa por contacto, no tiene poder residual”.

De esta forma, indicó que solo mata lo que toca. Y explicó que en días donde hay un alto nivel de UV (Radiación Ultravioleta), fumigas y “a las pocas horas ya no hay más veneno”.

Es de Chubut y lanzó un emprendimiento gastronómico de algas: “me propuse incorporarlas como alimento cotidiano”

De esta manera, Cheli explicó que ese tipo de productos están más hechos para el interior de las casas y no para el exterior.