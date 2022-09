Un usuario de Twitter realizó la compra de un respuesta para el auto a través de una plataforma de ventas. Al recibir el pedido y comprobar que no era lo que necesitaba, hizo la devolución del producto mediante la misma plataforma, pero el vendedor no se lo tomó de la mejor manera.

Cuando el producto llegó, @MartinHerrmann0 se dio cuenta que no le servía para la marca y el modelo de su auto, entonces decidió devolverlo a través de la misma plataforma.

En los primeros mensajes se lee al comprador, agendado como "enfermo ariel", quien le recrimina que “la próxima vez fijate bien lo que necesitás”.

“Así no le hacés perder tiempo y plata a la gente, negro de mierda, hijo de mil pu... Ojalá que veas morir a tus hijos del peor cáncer posible”, agregó.

A partir de la fuerte repercusión que tuvo, el usuario compartió el teléfono el violento vendedor, y varios le enviaron mensajes repudiándolo.

"Uno que anda re suave, por suerte"; "No desayunó el bro"; "No se justifica ese nivel de violencia", comentaron los usuarios, en el posteo que alcanzó los 20.000 me gusta y más de 1.400 comentarios.