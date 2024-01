Integrantes del pueblo mapuche respondieron a las acusaciones del gobernador Ignacio Torres

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, responsabilizó a un grupo mapuche por el incendio en el Parque Nacional Los Alerces: “Son delincuentes que tienen un negocio inmobiliario” y señaló a los integrantes de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), a quienes calificó de “chantas” por “autodenominarse mapuches”. El fuego desatado el pasado ya consumió más de 1.000 hectáreas.

Tras sus dichos, la comunidad Puelmapu se anunció en repudio a las declaraciones del gobernador de Chubut y lanzó el siguiente comunicado:

Comunicado Puelmapu 28/01/2024

"Como integrantes del pueblo mapuche-tehuelche hacemos públicas estas palabras para hacer llegar a todos lados nuestro GRAN REPUDIO a los dichos del Gobernador de Chubut Ignacio Torres. El mismo, dio una entrevista para Infobae en la que culpa directamente a nuestro pueblo del incendio que lamentablemente se está produciendo en Futalafquen dentro de lo que hoy se conoce como 'Parque Nacional Los Alerces'. Queremos dejar en claro que el pueblo mapuche lleva una lucha histórica en defensa de la ñuke mapu, los bosques son una parte esencial de nuestro itrofil mongen y nunca le haríamos daño. Sabemos de los intereses extractivistas que por ejemplo lleva el magnate terrateniente Lewis dentro del “parque nacional los alerces” hace algunas semanas anunciaron la construcción de una represa hidroeléctrica, entre otros intereses inmobiliarios que existen justo por la zona en donde comenzó el incendio. Esto no es algo nuevo recordemos que hace poco intentaron iniciar un foco de incendio en la entrada al lof Paillako y pu lamuen que viven allí junto a brigadistas pudieron darle fin y no dejar que creciera. Como mapuches sabemos que seríamos incapaces de hacer lo que dice el señor gobernador y queremos que nuestras voces se hagan escuchar por todo lados. Damos repudio también a su intento de división de nuestro pueblo intentando instaurar una vez más la idea de "mapuches buenos y malos" no dejaremos que nos intenten separar como che. EL PUEBLO MAPUCHE-TEHUELCHE NO QUEMA LOS BOSQUES, LOS PROTEGE Y VIVE EN ARMONIA CON ELLOS. Ya mataron y desalojaron a nuestros antepasados que habitaron en total armonía con la mapu desde hace mas de 500 años. NO PODRÁN CON NOSOTROS PORQUE VAMOS A RESISTIR Y PROTEGER SIEMPRE EL ITROFIL MONGEN", manifestaron mediante el comunicado.