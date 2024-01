Luego de un caliente debate, la Legislatura aprobó la ley que crea el adicional de “Profesionalidad Docente”

En sesión extraordinaria, la Legislatura aprobó este viernes el paquete de leyes enviado por el gobierno de Ignacio Torres, luego de un caliente debate donde el tema central fue la Ley que crea el adicional por Profesionalidad Docente, y donde además se aprobó la Ley de Transparencia en la Obra Pública, la reforma a la Ley de Hidrocarburos y los pliegos del nuevo directorio de Petrominera.

Fue en unasesión que contó con disputa de “hinchadas” en las barras y que tuvo la presencia de dos ministros: José Luis Punta, de Educación, y Federico Ponce, de Hidrocarburos.

El primer tema fue la Ley General que establece un procedimiento de transparencia, control y participación ciudadana en los procesos de licitación pública de la obra pública en la Provincia del Chubut, fundamentada por el oficialista Fabián Gandón quien destacó el consenso en la reforma de la ley, de manera interdisciplinaria, con la participación de funcionarios como Emiliano Chialva y Fernando Álvarez De Celis, según dijo.

Indicó que la obra pública “fue fuente de conflicto y corrupción, y esta ley apunta a la transparencia en el acceso del ciudadano para ver el grado de avance de las obras”, destacando “la gratuidad de los pliegos, ampliando la base de las empresas que pueden participar, evitando la cartelización que tanto daño ha hecho”.

Agregó que el pago del anticipo “se baja del 25 al 10 % y se hace cargo la empresa con su capacidad”, y que todo queda subido a “un sitio on line que garantiza la trazabilidad en todas las etapas” sentando “las bases del nuevo gobierno”.

Por su parte, el radical Sergio Ongarato resaltó “estamos hablando de transparencia, muchas veces se pierde el objetivo de una obra pública, que está para mejorar la calidad de vida de la gente, con rutas, edificios, viviendas”.

Dijo que se busca “no cometer los mismos errores que han sucedido en el pasado, y en campaña se prometió transparentar todo el proceso. Porque ante grandes montos, esto tienta a muchos, y se empezó a hablar de cartelización, el uso de coimas, y es evidente una gran crisis ética y moral en la sociedad”.

Antes -dijo Ongarato- la frase popular era “roban pero hacen”, y luego “las cosas estaban mal hechas, no se entregaban en tiempo y forma, y es fundamental que salgamos de este esquema perverso, con sistemas de control eficientes. Lo principal es la buena fe”.

Oposición

Por su parte, el diputado del Frente de Izquierda, Santiago Vasconcelos recordó su pedido de informes sobre el listado de acreedores, y “para qué se utilizaron los fondos del endeudamiento, pero la respuesta fue que se desconocen los acreedores, y que la deuda fue utilizada en lo previsto, con un lavado de cara completo del actual Ejecutivo”.

Dijo que “ahora se busca reciclar a los funcionarios del gobierno anterior, esto es mucho decir que es transparencia, y un mecanismo de participación ciudadana, cuando debería ser por democracia directa de la población cuáles son las obras prioritarias”.

Juan Pais, presidente de Arriba Chubut, anticipó su apoyo, y dijo “celebro que se impulse, pero se quedan cortos, a mitad de camino, he presentado un proyecto más ambicioso con una nueva ley de contrataciones del estado con otros mecanismos”.

“El estado es un actor de la economía, y la utilización ineficiente de los recursos y termina perjudicando a todos los ciudadanos. Lo vamos a acompañar, y pedimos que acompañen en una ley que ponga el ojo en cómo se otorga la capacidad de obra de cada empresa, y que propone mecanismos digitales de subasta inversa e implementar el compre chubutense”.

Hidrocarburos

Luego se aprobó la ley que sustituye los artículos 32 y 69 e incorporan el artículo 17 bis a la Ley XVII N°102, que establece el marco regulatorio de la actividad hidrocarburífera de la Provincia del Chubut, fundamentada por Emanuel Fernández, quien destacó que “se llegó a un dictamen favorable luego de una semana de reuniones con diputados, dirigentes petroleros, legisladores nacionales y se agregaron las modificaciones”.

Dijo que se logró “poner luz para aclarar esta propuesta que tiene una finalidad que es reactivar áreas improductivas y marginales en las que no se invirtió durante años por diferentes factores, se busca generar fuentes de trabajo de manera directa e indirecta” añadiendo que “el bono de hidrocarburos sólo podrá ser modificado respecto a una serie de áreas establecidas en el anexo”.

A su turno, Gustavo Fita, de Arriba Chubut, cuestionó que “hay hipocresía en el planteo, porque hablamos de áreas marginales donde no hay nada, ni equipos ni explotación, debemos empezar a investigar, pero hubo que hacer un trabajo enorme para que se cambie una ley que fue totalmente modificada, y agradezco la predisposición del ministro de hidrocarburos”.

Cuestionó que “se quiere facultar al gobernador para que deje de pasar por la Legislatura de la provincia la entrega de estas áreas, me llama la atención porque tienen mayoría, pero vamos a proteger que puedan salir a buscar inversores. No le mintamos a la gente, no van a llover las inversiones por esta ley”, señalando que “tuvieron que cambiar el proyecto porque estaba mal hecho, lo voy a votar en general pero no en particular”.

Por su parte, Tatiana Goic, sostuvo que “los beneficios impositivos pueden servir para impulsa el desarrollo, y darle esa potestad al gobernador me parece un acierto, pero delegar facultades no estoy de acuerdo” ya que “el gobernador va a poder aprobar él solo las concesiones, concentrar facultades en una persona es un error, nunca ha dado buenos resultados”.

Indicó que “le van a causar perjuicio a Petrominera, que se asociará pero sólo cobrará un bono, cuando las empresas estatales que tienen la función de llegar donde el privado no llega”.

Atribuciones

El debate sobre delegación de atribuciones continuó, y Vasconcelos -del FIT- advirtió “no quieren que pase nada por la Legislatura, y permiten que se haga cargo el gobernador. En cada sesión le dan atribuciones al Ejecutivo y lio hacen para evitar que la Legislatura sea caja de resonancia, porque acá está la oposición, por lo que quieren evitar la transparencia”.

El radical Luis Juncos dijo en su caso “estoy orgulloso de la forma en que hemos trabajado los proyectos, rápidamente tomamos contacto con el ministro para conocer detalles y concluimos que el texto no reflejaba el espíritu de la ley. Podríamos haber esperado a la sesión porque teníamos las votos pero quisimos mejorarlo y clarificarlo”.

Dijo que en ese menester “nos reunimos con el intendente de Comodoro Rivadavia, con los legisladores de la oposición, con los sindicatos, llegamos a un acuerdo importante, y llegamos a un producto mucho mejor. No es para dar superpoderes, ni sacar dinero a los municipios. Hoy las inversiones se están yendo pata Neuquén y hay que dar herramientas para hacer que las inversiones vuelvan a estas áreas marginales”.

Por su parte, Juan Pais recordó que “el debate en la faz pública empezó enrarecido porque no expresaban lo que públicamente decían el ministro, el vicegobernador y diputados, los textos no expresaban sus ideas, se modificaba el estatuto de Pertrominera y se sacaba a la Legislatura su participación en las licitaciones”.

Originalmente la propuesta “quitaba la participación de Petrominera en los negocios, se quitaba la obligación de la asociación y se ponía en duda el Bono de Compensación”, dijo país, y destacó que “escucharon las críticas, quiere decir que están dispuestos a consensuar, la reacción fue positiva”.

En ese sentido, sostuvo que “ahora Petrominera mantiene la participación en los negocios, sea asociada o a través de un canon” algo que es importante porque “está donde no va ningún privado, con estaciones de servicio en todo el interior” a lo que concluyó “vamos a acompañar en general convencidos este proyecto, porque es necesaria la creación de puestos de trabajo”.

Salario docente

El punto central de la sesión fue el proyecto del Ejecutivo para crear el adicional salarial "Profesionalidad Docente", destinado al personal docente de todos los niveles y modalidades, dependientes del Ministerio de Educación de la Provincia, que provocó un largo debate, muy caliente, e interrumpido varias veces por las barras.

Quien fundamentó la propuesta fue la oficialista Karina Otero, quien habló de “cambio cultural en la importancia de la enseñanza, para apoyar el trabajo de los docentes”. Fue interrumpida varias veces a los gritos por dirigentes sindicales opuestos a la iniciativa, lo que motivó la intervención del vicegobernador Gustavo Menna, quien amagó con desalojar las barras a la fuerza.

Luego Otero explicó que la ley “busca garantizar el acceso de la educación a todos los chubutenses, ratificamos el compromiso del gobernador que dijo durante toda la campaña, de tener a los chicos en las aulas”.

Por su parte, Vasconcelos (quien es docente y dirigente de Atech) y dijo que en el oficialismo “hablaban de reparación histórica de la docencia, y para ustedes eso vale 15 mil pesos, los mismos diputados que se aumentaron a 500 mil pesos”.

“Pretenden que los docentes no se puedan enfermar, ¿quieren convertirnos en robot? La propuesta salarial fue de tres cuotas del 10 por ciento, que deja al salario docente en menos de 200 mil pesos, y se atreven a llamarlo un reconocimiento”, cuestionó.

Indicó que “hay docentes que trabajan un solo cargo, y en nivel inicial es imposible. De mínimo debería equiparar el costo de la canasta familiar. Quieren votar un proyecto que si alguien se enferma le descuentan y si alguien se opera en marzo y debe estar internado más de 10 días, pierde los mugrosos 15 mil pesos el resto del año”.

Luego agregó que con la ley “si tenés que viajar porque se te murió un familiar directo, perdés el presentismo, no podés hacer el duelo. Si alguien debe cuidar a un familiar enfermo, una madre soltera, debería cuidar a su hijo enfermo, ¿que clase de monstruo se podría oponer?

Si una mujer es víctima de violencia de género le descuentan el sueldo. A ustedes los van a insultar cuando vuelvan a sus lugares”.

Sostuvo que el artículo 9 “dice que el Ejecutivo puede modificar como se le de la gana ese item, y buscan desvirtuar las paritarias metiendo sindicatos que no corresponde, obligan a docentes que se enferman a ir a trabajar igual, ya se murió una mujer en Mendoza por esto”.

Afirmó que esta ley “no resuelve nada, solo quieren poner un hacha sobre cada uno de los docentes. Habría que preguntar a los especialistas de salud que opinan, porque no sólo pone en riesgo la salud de los docentes y va a generar esparcimiento absoluto de todas las enfermedades infecto contagiosas”.

Más oradores

También la justicialista Tatiana Goic explicó su voto negativo, ya que “estas cuestiones el Ejecutivo debe tratarla con los verdaderos actores, que son los docentes. Mi hijo va a la escuela pública y sé el sacrificio que deben hacer los docentes. Este proyecto pone únicamente el acento en los docentes, cuando es el gobernador el que debe garantizar los días de clase”.

“Seguir poniendo el acento en los paros y las licencias, nos retrotrae al período arcionista, donde no hubo clases. Los trabajadores han padecido cobrando en cuotas, y reclaman un sueldo digno, no de hambre. Me preocupa la salud, ¿que pasa si un docente se enferma de covid? ¿van a enfermar a todos su hijos? ¿No es un item sanguinario, obligar a trabajar a costa de tu salud?

El presidente del oficialismo, Daniel Hollman, dijo que “parece que fuéramos paracaidistas, se habla de tragedia educativa y todos conocen la situación, la realidad es que parece que somos todos extraños al tema, y la realidad es que el ministro nunca habló que venía a solucionar las cuestiones de la educación, sino a enmendar algunas cuestiones”.

La educación “es algo mucho más complejo, incluye infraestructura, transporte, y esto no viene subsanar los problemas de fondo. Hay cuestiones que quizás no aprendió en la escuela Vasconcelos, de matemática simple, estamos hablando de un sueldo básico que nadie desconoce que es bajo”.

Dijo que la ley otorga “un incentivo y un reconocimiento a los docentes que se capacitan” y destacó “se puso el tema sobre la mesa como no pasó en mucho tiempo, y hoy se habla como nunca antes. Los problemas para enfrentarlos hay que ponerlos sobre la mesa. Hay acciones acompañadas por intendentes y muchos gremios que acompañan”.

“Nos avergüenza estar últimos en los índices de sueldos docentes, nadie lo desconoce, tenemos que avanzar con una estrategia para poner a los docentes en el lugar que les corresponde”, concluyó.

Volvió a hablar Gustavo Fita, quien “el 80 por ciento de los sindicatos no están a favor de esto. Si hablan de una recomposición salarial, esto es parte de una paritaria. No había que traer este debate a la Cámara. Todos estamos preocupados pero no podemos cortar el hilo por lo mas delgado, es decir por los laburantes”.

“Me dicen que el último año los paros que hubo fueron más por los auxiliares que por los docentes. Nos quieren pegar con Arcioni y yo fui en otra lista, pero Nacho Torres es Arcioni porque tiene al 60 % del gabinete. Le pido que esta ley la posterguemos y que vuelva a comisión, que hagamos algo que le sirva a Chubut”.

Oficialistas

Sergio González, del oficialismo, hizo el repaso de los últimos años, y dijo que “en 2018, hubo 100 días de paro, en 2019 sólo 61 días de clase, en 2020 los docentes fueron el único sector sin paritarias, en 2021 siguió la burbuja y tuvimos 20 días, en 2022 no superamos los 90 días de clases”.

Alertó que en matemáticas, las evaluaciones marcan que “solo 2 de cada de 10 llegan al mínimo de saberes y en lengua 4 de cada 10” y dijo que este gobierno “a los 38 días de asumir marca la importancia, no se pueden resolver todos los problemas en dos meses. Es la primera vez que se inician paritarias en enero”.

Por su parte, la radical Andrea Aguilera resaltó el “enorme orgullo de estar en esta Legislatura y que se hable de educación, porque estuve cuatro años pidiendo que se hable del tema. Es vergonzoso que otros bloques hablen de educación, porque salvo la diputada Goic, en este recinto nadie hablaba de educación”.

En una intervención muy interrumpida por las barras, dijo “no hay clases hace 5 años, los chicos no van a la escuela. ¿Dónde esta la mirada sobre el niño en estos cinco años? Es fácil hablar de los proyectos de los demás, yo he presentado más de 3 proyectos integrales sobre educación, que pretendía que se discutieran, y nadie quiso”.

“Los chicos no comen y no se le controlan las vacunas porque las escuelas están cerradas” disparó, y desafió “parece ser que los únicos que representan al pueblo son ellos, pero somos notros, por más que nos amenacen que nos van a ir a buscar. Si hay algo que tengo claro es que no represento a esta gente. Estos diputados que vinieron como piqueteros, que presenten proyectos, porque no aportan nada”.

Moción denegada

Luego intervino el justicialista Emanuel Coliñir, quien pidió al oficialismo “reconozcan que se equivocaron de nuevo, como con la ley de hidrocarburos, también con el de emergencia sanitaria y van a tener que rebobinar con este, porque en medio de una paritaria, no nos metan a nosotros en estos quilombos que son del gobierno”.

“Están defendiendo un proyecto como si esto fuera a transformar la educación, esto parece una cancha porque se están metiendo con el bolsillo de los trabajadores. No los voy a hacer cargo de esto, pero no se hagan los desentendidos, porque gobernaron cuatro años y desfinanciaron la educación”.

“Pido que esto vuelva a comisión, y que tenga continuidad cuando cierre la paritaria. El articulo 9 es una vergüenza, reconocieron que estaba mal, y el ministro lo aceptó. Es casi extorsivo. El 15 % del básico significa un 6,9 % para el inicial y un 7,4 para el docente con antigüedad”, advirtió.

Planteó “sean capaces de reflexionar respecto de lo mal que está esta ley, que plantearon como la solución a los problemas” y pidió “no hablen sólo con los gremios que tienen afinidad ideológica, porque la realidad nos lleva puesto a todos”. Luego de esto se votó su moción de que el tema vuelva a comisión, y fue denegada.

Posteriormente, luego de la intervención de varios oradores, a pedido de la diputada Leticia Magaldi, Gustavo Menna dio por cerrado el debate y puso el tema a votación: el resultado fue 17 votos a favor (16 de Despierta Chubut y uno de Daniel Casal), y 10 en contra (7 de Arriba Chubut, 2 del Pich y uno del FIT).

Más temas

La Cámara votó además los pliegos de todo el directorio de Petrominera Chubut Sociedad del Estado: como presidente, Héctor Manuel Millar; como Directores Titulares, Marcos Eduardo Gallardo, Rubén Darío Crespo, Leonardo Diz y Eduardo Alberto Obreque; y como Síndicos Titulares a Irene Gerarda Carrizo, Pedro José Ferreira Taviansky y Edgardo Guillermo Hughes Jenkins.

También se sancionó la ley presentada por los diputados Aguilera, Hollmann y Otero, del Bloque Despierta Chubut, que establece el año 2024 en la Provincia del Chubut, como el "Año de Conmemoración del 30° Aniversario de la Reforma de la Constitución de la Provincia", que dispone eventos conmemorativos por parte de los tres poderes, se crea un consejo honorable integrado por convencionales.

También se crea la insignia honorifica que será entregada a cada convencional en una ceremonia especial, y que surgirá producto de una convocatoria pública, y luego de lo cual, el ministerio de educación aplicará que los estudiantes de tercer año de la escuela secundaria realizarán promesa de lealtad a la Constitución luego de una instancia previa de aprendizaje.

Finalmente, la Legislatura aprobó el Acuerdo de Modificación del artículo tercero del Tratado de la Patagonia de fecha 26 de junio de 1996, suscripto entre los Gobernadores de las Provincias de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, La Pampa y Chubut.

Y también convirtió en ley el Acta Acuerdo para la Finalización de la Ampliación de la Capacidad de Transporte del Gasoducto Cordillerano-Patagónico, suscripta entre las Provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén.

El único asunto que no tuvo dictamen, porque se decidió buscar un acuerdo con los gremios de la Salud en paritaria, fue el Proyecto de Ley N°006/24, por el cual se declara la emergencia sanitaria en todo el territorio de la Provincia del Chubut, y que motivó esta semana la presencia del secretario Sergio Wisky.