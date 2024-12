Desde el 26 de noviembre, los propietarios y locatarios de una cochera ubicada en el centro de Neuquén enfrentan una situación desesperante: sus vehículos quedaron atrapados debido a la rotura de uno de los motores principales del sistema de acceso. Según explicó la administradora del lugar, el repuesto necesario para la reparación debe importarse desde Italia, lo que podría demorar al menos dos meses más.

"No sabemos si el equipo volverá a funcionar. Queremos nuestros vehículos afuera, pero no tienen una respuesta sobre cuándo ni cómo podremos retirarlos," señalaron los damnificados. La única oportunidad que tuvieron para retirar algunos vehículos resultó en una mala maniobra, dejando todos los autos atascados nuevamente.

Frente a esta situación, los vecinos recurrieron a la Defensoría del Pueblo para buscar una solución. Sin embargo, la administradora del lugar no asistió a las audiencias convocadas, argumentando que no tiene información nueva para brindar. Según Noraly Melo, abogada mediadora de la Defensoría, "se ofreció buscar alternativas conjuntas, pero la reunión fracasó, dejando el reclamo a la vía legal".

"No hay solución, no sabemos cuándo podremos sacar los autos," expresó uno de los afectados. Ante la falta de avances, algunos vecinos propusieron contratar a un técnico especializado para intentar liberar los vehículos manualmente, pero esto requiere autorización de la administración, que hasta ahora no ha dado el visto bueno.

