Un asado en familia en la localidad de Tolhuin, en la provincia de Tierra del Fuego, terminó en una grave denuncia contra una carnicería. Todo comenzó cuando uno de los comensales se encontró con una sorpresa inusual en su chorizo: una bala.

El descubrimiento causó inmediatamente preocupación entre todos los presentes, ya que en la mesa también había niños.

"Fue un momento bastante crítico en la hora de la cena. Corté el chorizo, le di una mitad a mi hijo y me quedé con la otra mitad. Al comer una porción, me encontré con este proyectil en su interior. Por suerte, nadie lo tragó. Por suerte, simplemente que no lo tragué", señaló el hombre a Radio Libre.

En un principio pensó que podría ser parte de la maquinaria utilizada para picar la carne. Sin embargo, al examinar detenidamente la pieza de metal, se dieron cuenta de que se trataba de una bala.

La situación llevó a la familia a tomar la decisión de desechar todo lo que habían cocinado, priorizando la seguridad de los niños presentes, quienes afortunadamente no resultaron heridos.

Se dio intervención a la Dirección de Bromatología, que inició una investigación sobre la carnicería responsable de la elaboración local de estos productos.

El afectado concluyó: "Por suerte, uno siempre está atento. Me tocó a mí que mastiqué la bala y no la tragué, pero casi me parte una muela".