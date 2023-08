Un brutal caso de crueldad animal se registró el martes al mediodía en la ciudad de Centenario, en Neuquén. Trabajadores municipales observaron una camioneta petrolera que llevaba a una perra colgando de una soga en sus laterales.

Los trabajadores comenzaron a seguir a la camioneta hasta que esta se detuvo, momento en el que recriminaron a sus ocupantes por lo sucedido.

"Grábalo, grábalo. Lleva un perro colgando. No frena. Eh, capo, desde allá vienen con el perro colgando", expresaron.

"Hace no sé cuánto que los venimos siguiendo con el perro colgando. No, viejo, no puede ser que no hayan mirado hacia atrás. Viene colgado el perro, hermano", manifestó uno de los municipales hacia el conductor y su acompañante al bajar de la camioneta.

Los dos hombres, perteneciente a una empresa petrolera, aseguraron que no se habían dado cuenta de que la perra no estaba en la caja, mientras que el animal estaba inmóvil.

La madre de uno de los trabajadores que denunció el incidente, Maru Cerda, relató a La Mañana Neuquén que “ya estaba casi muerta. La desataron y volvió a moverse cuando le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP)”.

Pero tuvieron que llevarla a una veterinaria porque "estaba muy lastimada. Al parecer, su cuerpo estaba rozando las chapas de la camioneta".

A raíz de estos hechos, se presentó una denuncia en la fiscalía y en el control canino.