Polémica en Villa La Angostura: no consiguen trabajadores para cubrir la temporada alta

La intensa reactivación del turismo y de la construcción en Villa La Angostura está generando un crecimiento significativo en la creación de empleo. Según Fernanda Godoy, titular de la Oficina de Empleo de la municipalidad, desde el fin de la pandemia de la covid-19, la situación laboral en la localidad se ha estabilizado y podría considerarse como un periodo de pleno empleo.

“A diferencia de años anteriores, hay demasiada oferta de puestos laborales, a nosotros nos pasa. No estamos pudiendo cubrir la demanda de personas para esos puestos”, sostuvo. Comentó que esa situación ocurre, en líneas generales, o porque “ya están trabajando, muchas de las personas tienen doble empleo en época turística ante la demanda de turismo”.

Afirmó que hoy los restoranes, comercios, complejos hoteleros “requieren mayor personal que no están pudiendo cubrir porque no hay personas disponibles para trabajar”.

Por ese motivo, hay muchos trabajadores que prefieren no trabajar o reducir la cantidad de horas es busca de una mejor calidad de vida. "Esto se ha dado tanto en Europa como en América. Esta suerte de que hay trabajo, pero se prefiere no elegir", planteó.

De todas formas aclaró que no hay estadísticas locales para confirmar que no hay desocupación en Villa La Angostura. "Basta con caminar por la avenida Arrayanes y te das cuenta con los carteles pegados de 'se necesita tal puesto'", argumentó Godoy.

Las actividades productivas principales en la localidad son el turismo y la construcción. "Desde hace un año y medio o dos vienen en auge y en crecimiento tanto lo turístico como lo constructivo", destacó. Como tercer puesto, se puede destacar la cuestión inmobiliaria.

"Los tres sectores de mayor productividad están en crecimiento y en demanda constante para cubrir los puestos laborales de personas que no tenemos", concluyó.

Un gran problema

Villa La Angostura sufre una crisis habitacional que impacta en el empleo, ya que muchas personas llegan a la localidad porque la actividad turística está en aumento e implica mayor cantidad de puestos de trabajo.

Sin embargo, no tienen la posibilidad de conseguir una vivienda, por lo que aconsejan que antes de viajar tengan garantizado un lugar donde alojarse.

"No tenemos el poder de decir no vengas, cada persona decide y elige libremente, pero ponemos ese resguardo. Lamentablemente, no hay viviendas de alquiler permanente", cerró la titular de la Oficina de Empleo municipal.