Después de un sábado de revuelo por los aumentos de sueldo para el Poder Ejecutivo que firmó Javier Milei, el ministro del Interior, Guillermo Francos, reveló cual sería la nueva base de la cuarta categoría que buscan modificar.

“Está en el orden 1.800.000 pesos. Es una propuesta del Poder Ejecutivo que tiene que pasar por el Congreso”, aclaró Francos en una entrevista a Radio Mitre.

En ese marco, agregó, "obviamente estoy comentando lo que es una propuesta del Poder Ejecutivo que tiene que pasar por el Congreso, que es el que decide. Haremos el planteo, conversaremos., buscaremos acercar posiciones y trataremos de sancionar la ley y todos los temas fiscales que tiene la ley".

En tanto, negó los supuestos aumentos de sueldos que autorizó Milei.“No creo que sea así, esto no se vio registrado en los sueldos. El presidente dijo que no se le iba a incrementar el salario a nadie del gabinete”, dijo y manifestó desconocer la exactitud del incremento “pero seguro no aumentó en un 48%”.

DISPUTA DE GANANCIAS CON LOS GOBERNADORES

El viernes, durante una reunión de cuatro horas entre los representantes del Gobierno nacional y los gobernadores y vicegobernadores de las provincias dejaron como saldo un principio de acuerdo con parte de los jefes provinciales sobre puntos para avanzar en la chocada ley Ómnibus y el envío de proyectos al Congreso, con miras al denominado “Pacto de Mayo”, que propuso el presidente Javier Milei.

En la conferencia de prensa posterior de Francos, acompañado por Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), el funcionario adelantó que analizaron "el tema de Ganancias" e informó: "Quedamos en armar una comisión de ministros de Economía provinciales junto al Ministerio de Economía de la Nación, para seguir avanzando". Al grupo de trabajo de los ministros de economía también se le suma otra mesa política. Todavía no hay precisiones sobre quiénes serían de la partida en este espacio.

Desde Interior informaron que los puntos pactados para que los legisladores, vía gobernadores, acompañen están la "declaración de emergencias, facultades delegadas y protección a las grandes inversiones y régimen hidrocarburífero". "Hubo muchos planteos, todos hablaron, pero se trató de llegar a algunos puntos en común y ver los mecanismos para llevar eso adelante", señalaron a este medio desde el entorno de Francos.

En la explanada de la Casa de Gobierno una vez finalizado el encuentro, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, señaló que "hay diferencias con la cuestión de ganancias" en referencia a la intención del Poder Ejecutivo de reimplantar el impuesto a la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias.