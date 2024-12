En una situación impactante, encontraron a 27 personas encerradas en un galpón y trabajando en condiciones de esclavitud. Todo comenzó con una denuncia anónima por abuso laboral. De esta manera, inspectores del Ministerio de Trabajo llegaron al lugar y se encontraron con la peor escena.

El hecho sucedió en la sede de una empresa del rubro gastronómico, ubicada en Aviador Kingsley en Córdoba. Allí, los empleados fueron descubiertos en malas condiciones laborales e infrahumanas.

En un primer momento, solo encontraron a seis empleados trabajando en un espacio reducido. Sin embargo, al inspeccionar más a fondo, uno de los inspectores notó que una heladera industrial bloqueaba una puerta, y al intentar moverla, descubrieron una habitación oculta en la que 21 trabajadores más estaban atrapados, trabajando en condiciones deplorables.

Según el gremio de Gastronómicos (Uthgra), los trabajadores estaban siendo sometidos a condiciones "paupérrimas e infrahumanas", casi sin ningún derecho laboral y en total aislamiento. En el caso también intervino personal policial.

En este marco, Juan Rousselot, secretario general de Uthgra, quien estuvo presente durante la inspección, no ocultó su indignación al encontrar a las personas trabajando en "un galpón semioscuro", sin ventilación adecuada ni condiciones mínimas de salubridad.

“Al verlos, me remontó a la época de la esclavitud. Estaban en situación de servidumbre”, señaló a la prensa. Las víctimas, según el dirigente sindical, no solo enfrentaban jornadas laborales de entre 12 y 13 horas diarias, sino que además no estaban registradas y recibían salarios extremadamente bajos, en muchos casos el único sustento de sus familias.

A pesar de la resistencia por parte de los responsables del establecimiento, finalmente los trabajadores fueron liberados. Desde el gremio indicaron que la situación de "esclavitud moderna" era tal que los trabajadores vivían con miedo a perder sus empleos y no denunciaban la explotación por temor a represalias.

Con información de Clarín, intervenida por IA, bajo supervisión y edición de ADNSUR