Histórico hallazgo en la Patagonia: descubrieron una nueva y llamativa especie de cocodrilo

Un equipo de paleontólogos descubrió una nueva especie de cocodrilo en el Área Paleontológica de La Buitrera, en Río Negro. El fósil hallado pertenece al Araripesuchus manzanensis, una especie de araripesuquio que presenta características distintivas como un hocico angosto con las fosas nasales al frente, similar a las de un perro o un zorro.

A diferencia de los cocodrilos modernos, los araripesuquios tienen las fosas nasales y los ojos ubicados en la parte superior del cráneo, permitiéndoles respirar mientras tienen el cuerpo sumergido. El Araripesuchus manzanensis se destaca por su hocico angosto y dientes posteriores menos puntiagudos, con coronas bulbosas y pequeñas protuberancias en el borde, similares a los dientes molariformes de algunos mamíferos que se alimentan de animales pequeños con caparazón duro, como caracoles e insectos.

El nombre de la especie rinde homenaje a “El Manzano”, un establecimiento rural que brindó apoyo a las campañas paleontológicas en La Buitrera desde 1999. El Araripesuchus manzanensis se suma a otras dos especies similares descubiertas en Argentina: A. patagonicus de Neuquén y A. buitreraensis, también de Río Negro.

La investigación y el trabajo de campo fueron realizados por un equipo de especialistas, incluyendo a Fernando Garberoglio, Facundo Riguetti, Rocío Vera, entre otros. La limpieza de los fósiles y las ilustraciones de los huesos fueron dirigidas por Leonardo “Harry” Pazo y Lautaro Rodriguez Blanco, respectivamente. La reconstrucción y animación del animal corrió a cargo de Gabriel Díaz Yantén.

El estudio fue publicado en la revista Journal of Systematic Palaeontology bajo el título “A new species of Araripesuchus with durophagous dentition increases the ecological disparity among uruguaysuchid crocodyliforms”. El trabajo contó con el apoyo de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, el CONICET, la Fundación Azara, la Universidad Maimónides, Jurassic Foundation y la National Geographic Society.

Las réplicas del Araripesuchus manzanensis estarán disponibles para su observación en el Museo Provincial Carlos Ameghino de Cipolletti, bajo la Secretaría de Cultura de Río Negro.