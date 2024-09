Un fuerte choque entre dos camiones alteró el tránsito en la Ruta Nacional 22 este viernes por la mañana. El siniestro ocurrió alrededor de las 06:27 en la intersección de la calle Julio Dante Salto, cuando un camión Mercedes Benz impactó contra la parte trasera de otro vehículo de gran porte, un Scania con semirremolque.

La Policía se presentó rápidamente en el lugar y constató los daños en ambos vehículos. El conductor del camión Mercedes Benz, un hombre de 28 años, explicó que circulaba en dirección de Allen a Cipolletti y que, por razones aún no determinadas, no pudo frenar a tiempo, lo que provocó la colisión. Su vehículo quedó con el frente completamente destruido tras el impacto.

El chofer del Scania, un hombre de 47 años, no sufrió lesiones, mientras que el conductor del camión que no pudo frenar fue asistido por personal del SIARME debido a dolores en la columna y rodillas. Fue trasladado al hospital local, donde se confirmó que no tenía heridas graves y que se encontraba fuera de peligro.

A pesar de lo aparatoso del accidente, sólo se registraron daños materiales en los camiones y largas demoras en el tránsito durante las primeras horas de la mañana. El tráfico en la Ruta 22 se normalizó luego de que los vehículos fueran retirados del lugar.

Con información de Cipo360, bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR.