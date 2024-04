Este miércoles por la tarde trascendió una grave acusación en contra de Gonzalo Valenzuela, quien habría abusado sexualmente de una mujer chilena.

La denuncia data de marzo de 2023 por parte de la periodista Karla Rocha, quien acudió a sus redes sociales para detallar lo que habría sucedido en aquella ocasión

“Pasó hace varios meses. Yo llegué a una fiesta, así de sorpresa y me lo estaba pasando bien. Adentro había una mesa de póker con billetes arriba de la cual me invitan a participar. Yo me siento y al lado mío, estaba el actor Gonzalo Valenzuela y me mostró un acto sexual extremo en el teléfono”, contó a través de un video.

Se revelaron indignantes imágenes de los jugadores de Vélez en el hotel, entre risas luego del presunto abuso sexual

“Yo salgo para irme a mi casa y él sigue detrás mío y me dice que me fuera con él, a lo cual le digo que no y es cuando él en plena calle, yo sobre la vereda y el abajo, me agarra la vagina muy muy fuerte de abajo para arriba”, agregó, dando detalles de lo acontecido aquella noche.

“Yo estaba muy mal y hablé con una psicóloga y me dijo que eso era abuso sexual y que tenía que denunciarlo. Yo creo que si hubiese sido un NN lo hacia parir en un juicio, pero yo me empecé a cuestionar, porque era alguien conocido y no sabía si meterme en eso, si someterme a todo ese estrés. Tiene una fama por todo el lado de mujeriego. Tiene un tema con las mujeres heavy y también tiene un tema con la farra y con las drogas heavy y ya que se sepa”, concluyó.