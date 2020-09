COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Tras el aumento de femicidios en el país por violencia de género, muchas mujeres en sus redes sociales comenzaron a utilizar en Facebook el lema “Nací para ser libre, no asesinada”; una forma de expresar el dolor colectivo y alzar la voz para pedir que "no nos sigan matando".

Sin embargo minutos después surgió un nueva "lema" pero por parte de varones: "Nací para cuidarlas, no para matarlas", fue la frase que muchos hombres colocaron en sus fotos de perfil y que abrió un debate importante. 'Nos cuidamos solitas, solo necesitamos respeto y menos machismo', fue una de las tantas críticas por parte de mujeres y disidencias.

"¿Qué? ¿Qué hacen? No queremos que se pongan una foto de perfil con un filtro para alardear que no son femicidas, queremos que no nos maten. No queremos que levanten carteles en las marchas diciendo que no son violadores, queremos que no nos violen. No hace falta que vayan por la vida diciendo que nos cuidan; queremos ser libres y nos cuidamos solas", manifestó Micaela Arbio Grattone, periodista y fotógrafa documental.

"Antes de levantar un cartel o usar una foto de perfil que roza lo ridículo repiensen sus acciones cotidianas, revisen sus formas de vincularse con nosotras pero, sobre todo, con sus pares varones. Desarmen el código machista, el mensaje del amigo por grupo de whatsapp que cosifica a las mujeres, el chiste de ese vecino que le dice “la jabru” a la mujer y se ríe cuando bromea con que ella es una pesada o una loca", agrega.

"Desarticulen el acoso callejero, la tocadita de culo que todos callan cuando el bondi viene lleno, la miradita al escote por donde asoman nuestras tetas. Deconstruyan las tareas de cuidado, replantéense sus paternidades irresponsables. Lean sobre feminismo, escuchen a sus compañeras, respetenlas. Dejen de usar una etiqueta de falsos aliados y sean reales compañeros. Nos están robando el derecho a ser libres. Nos están matando cada 29 horas. Dejensé de joder", concluye.

Esta y otras cientos de cartas de mujeres feministas y disidencias sexuales, circularon ayer por las redes sociales en repudio al nuevo marco que comenzaron a utilizar los hombres en Facebook.

"Las mujeres NO necesitamos que nos cuiden, simplemente queremos que nos dejen vivir en paz, que confronten a sus conocidos que no lo hacen y ejercen violencia contra nosotras. Además, que trabajen sus masculinidades hacia sanarlas", resaltó Amanda Segura Salazar, Abogada con perspectiva de género.

"La posición de que nos “cuidan” además de innecesaria no es para nada reivindicatoria en favor de nosotras, más bien es profundamente paternalista. El que nos “cuidan” tiene raíces complicadas, de seguir “tutelando” nuestras vidas y nuestros cuerpos, de seguir haciendo con nosotras lo que consideren “mejor” y lo que nosotras queremos sigue invisibilizado (...) Las mujeres lo único que queremos es que se nos trate como personas, que se nos respete nuestra libertad", agrega.

"Además, resulta necesario decir que no solo se nos violenta con violarnos o matarnos. Cuando incumplen los acuerdos afectivos con sus parejas estables o casuales, nos violentan. Cuando nos tratan como menos en los trabajos, nos violentan. Cuando no pagan la pensión alimentaria o no se hacen cargo de sus hijos e hijas, nos violentan. Cuando recargan todas las tareas de la casa y de cuido, nos violentan. Cuando nos gritan “piropos” en la calle, nos violentan".

"Les exhorto a cuestionarse individual y colectivamente sus masculinidades, sánenlas, creen grupos entre ustedes para conversar sobre esto. El protagonismo ante un femicidio no es de ustedes, no se trata de ustedes, se trata del dolor de la familia, de las amistades de esa mujer; así como el dolor y la ira colectiva de nosotras las mujeres", concluye.